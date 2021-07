Galerii. Pärnu kunstinädala avas Sven Grünbergi albumi "Hingus" ettekanne

Kontserdil kõlas helilooja loodud elektrooniline muusika ja laiemale publikule tuntud muusika filmidest "Hukkunud Alpinisti hotell" ja "Naksitrallid".

Grünberg on varasemalt ka Tallinnas ja Tartus kõlanud kontserte ette valmistades öelnud, et ta on eelkõige rõõmus, et tema noorpõlve müramised nii elektroonika kui ka naturaalpillidega pole unustusse vajunud ja et Taavi Kerikmäe ettevõetu on sedavõrd hästi õnnestunud.

"Muidugi on see iga looja unistus, et tema tegemised üle aegade kestaksid ning on sulnis pai minu meelele seegi, et näen nende silmis teha tahtmise tuld, kes "Hingust" ja minu varajast filmimuusikat lavale toovad," lisas Grünbrg.

Pärnu Kunstinädala programm jätkub esmaspäeval filmiprogrammiga, kus saab vaadata lühifilme Jüri Okaselt, Chintis Lundgrenilt, Non Gratalt ja teiste kunstnikelt.

Teisipäeval on aga kunstinädalal galeriide päev – kell 16.00 stardib rattatuur, mis kulgeb läbi Pärnu olulisemate galeriide ja näituseasutuste. Tuur algab Uue Kunsti Muuseumist ning osa saab muuhulgas nii selliste klassikute nagu Marju Mutsu, Jüri Arraku, Vello Vinna kui Leonhard Lapini kui ka kaasaegsemate autorite loomingust.

Teisipäeval kell 18 avatakse rattatuuri osana käigus ka Edward von Lõnguse ja Ruudu Rahumaru fotoseeria näitus Tartu ülikooli Pärnu kolledži raamatukogus ja fuajees, kus näitusekülastajaid tervitavad Stanley Kubricki düstoopilisest kultusfilmist "Kellavärgiga apelsin" inspireeritud riukalikud Teletupsud. Täpsemalt saab programmiga tutvuda kunstinädala veebilehel.

Pärnu Kunstinädal toimub kuni 25. juulini ning tutvustab kunstimaastiku värskemad suundumusi ning Eesti ja välisriikide kunstnike loomingut ning hõlmab filmiprogrammi, perfomance'id, tuure näitustel ja galeriides, töötubasid ning sündmusi linnaruumis ja rannas.