Galerii. Mare Tralla avas Pärnu kunstinädala avasündmusena näituse traumast

"Enne ja pärast" on ruumiline installatsioon kuuldemängu, video, fotode ja joonistustega. Tralla ütleb, et neid jutte on väga raske rääkida, tema oli 20-aastane, kui ta sellest esimest korda rääkis ja sellest sai omakorda trauma.

"Ma olin üle 40, kui ma sellest hakkasin juba rohkem rääkima, perele ja nii edasi. See on selline asi, millest me keegi ei taha rääkida ja see juhtub väga paljudega. Praegu mind pigem üllatab, kui mõni mu sõbranna ütleb, et temaga seda ei ole juhtunud," märkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

"Neid lugusid on väga palju ja see on üks nendest lugudest. Ärarääkimine on alati teraapia. Avalikult ärarääkimine on kahepoolne, see võtab ikka natuke julgust ka, kunagi ei tea, mis sellest tagasi tuleb," lisas ta.