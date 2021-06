Tartu toomkiriku varemetes esietendub tantsulavastus "Tähesülem"

Lavastus viib vaataja rännakule ajatus aeg-ruumis. Kaasaegne tants kohtub loitsuva pärandiga, luues sellest maagilise uudsuse, kus oluline on tunne ja kohalolu, emotsioonid, mis lasevad inimest kanda ja aitavad rasketest aegadest edasi. Puhastus, mis paneb mõtisklema ja äratab lootusetulukesed. See on lavastuse tegijate kummardus maale ja tähtedele läbi kaasaegsete vormide.

Ebatraditsioonilised kellaajad on lavastaja sõnul seotud muusika valikutega ja vastupidi, andes võimaluse vaatajatel minna rännakutele koos päikeseloojanguga ja/või ajal, mil päike alles hakkab müüride piiluma ja nende seinu kuldama. Mõlemad kellaajad on nii tantsijatele kui lauljatele väljakutse, kuid samas tekitab uus kogemus ka elevuse. Korraldajad innustavad publikut tulema ka hommikusele etendusele, sest kellaaeg on valitud sellisena, et 40-minutise etenduse lõppedes jõuab ka õigeks ajaks tööle minna.

Lavastaja Heili Lindepuu sõnul on tegemist olnud loominguliselt avardava ja põneva prooviprotsessiga. "Sain just need tantsijad, kellega soovisin koos töötada. Imelised loojad ja tantsijad Raho Aadla, Joonas Tagel, Willem Houck ja Endro Roosimäe toovad igasse proovi killukese enda maailma ja läbi nende mitmetahulise ja põneva kehakasutuse ja loomingulise panuse on lavastus kindlasti kasvanud ja arenenud," rääkis Lindepuu. "Kui sellele lisada müstiline ja imeilus muusika, mille panevad müüride vahel kaikuma nelikümmend naislauljat, siis võib vaid arvata, millise energialaengu osalejad ja vaatajad sealt saada võivad."

Lavastus valmib Tartu linna päeva ja Ilieh teatri koostöös. "Tähesülemi" autor-lavastaja-koreograaf on Heili Lindepuu. Tantsivad Raho Aadla, Endro Roosimäe, Joonas Tagel ning vanemuislane Willem Houck. Valguskunstnik on Priidu Adlas Eesti Draamateatrist. Naiskoori Emajõe Laulikud ja neidudekoori Kurekell (mõlema dirigent on Vilve Maide) esituses kõlavad Hindpere, Sisaski, Kõrvitsa ja Tormise seatud kooriteosed. "Tähesülem" jõuab plaanide kohaselt vaatajate ette ka sügis-talvisel hooajal siseruumides.

Etendused toimuvad 28. juunil kell 22.00 ja 29. juunil kell 07.00 ning on publikule tasuta.