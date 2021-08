Arvustus. Manna teine kauamängiv on introspektiivne teos

Uus plaat Manna "i can do anything IF I WANT TO" (ise välja antud) 6/10

Katusmõistena ei ole "Soundcloudi räppar" enam eriti kõva valuuta ja iseloomustab aasta-aastalt aina vähem neid muusikuid, keda on (või oli) kombeks meedias nii nimetada. Üks neist on kindlasti Manna, kes on väljastanud praeguseks arvestatava koguse muusikat ning vorminud endale äratuntava artistliku identiteedi.

Manna järjekorras teine kauamängiv "i can do anything IF I WANT TO" on introspektiivne teos kahes osas: raskemeelsusele kalduv ja hooti abrasiivne A-pool ning positiivsemas võtmes kulgev, peavoolusõbralikum B-pool. Nagu albumi pealkirjast lugeda võib, teeb Manna seda, mida ta tahab. Electroclash'ist inspireeritud keel põses "i like to misbehave" ja singlimaterjal "WTF", milles lööb külalisesinejana kaasa Eesti Laulust tuntud Inger, on eraldi kuulates totaalsed stilistilised vastandid, mis mõjuvad aga albumi ülesehituse kontekstis terviklikult. Projekti läbiva tuju loomisel ja hoidmisel teeb teeneka töö produtsent Markus Palo, kelle räpist, majamuusikast ja tumedast elektroonikast snitti võtvad taustad täiendavad edukalt Manna sõnu ja albumi üldist kontseptuaalset ambitsiooni.

Kas "i can do anything IF I WANT TO" on kokkuvõttes parem plaat kui Manna eelmise aasta omanimeline debüüt? Huvitavam kindlasti, kuid mõnes mõttes sama: laulukirjutajana on Manna jätkuvalt pisut toores ning tema firmamärgiks kujunenud taotluslikult laisana kõlavad vokaalid, mis teevad sõnade muusikast eristamise omaette ülesandeks, pole kusagile kadunud.