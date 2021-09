Anne Erm: Uno Loop oli kahtlemata meie levimuusika pärl

Anne Ermi sõnul on Uno Loop Eesti levimuusika pärl ning tema panus Eesti muusikaloos on hindamatu.

"Ta oli suurepärase maitsega ja oskas valida repertuaari," rääkis Erm "Aktuaalsele kaamerale".

"Tema oli see, kes tegi Valgre laulud Eestis populaarseks, kes hakkas sellele tähelepanu pöörama," rääkis ta. "Ta oli koos Uno Naissooga bossanova maaletooja, tema "Kamina ees" on üks parimaid bossanovasid, mitte ainult Eesti muusikas, vaid üleüldse."

"See, et ta jätkas Uno Naissoo tööd Tallinna Georg Otsa nimelises muusikakoolis, võttes üle selle levimuusika osakonna ja tundes muret Uno Naissoo pärandi pärast ja kõigi nende noorte muusikute pärast... mul ei ole lihtsalt selle kohta sõnu."

Ermi sõnul, kes tundis Loopi raadiotöö kaudu ligi 50 aastat, oli muusik äärmiselt armas ja avatud inimene, kelle laulud olid valitud hea maitsega ning ka maitsekalt esitatud. "Tihtipeale näitas ta raadios ja muusikatoimetustes oma uusi lugusid, et kas see on ikka piisavalt hea, talle oli tähtis ka teiste arvamus. Kõik-kõik, mis ta tegi, oli puhas kuld. See, kuidas ta end laval üleval pidas, milline džentelmen ta oli, kui šarmantne ja kui kaunis samentine hääl, see jääb aastateks meiega."