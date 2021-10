Ilmus Janek Murdi album "Viiv"

"Seda albumit tehes mõtlesin ainult muusikale, tema erinevatele väljendusvormidele. Ma ei otsinud ühtegi muusikavälist narratiivi või teemat, millega oleks hiljem sobilik kirjeldada albumi kontseptsiooni. Selleks ongi muusika ise – oma kõlade, värvide, tunnete ja meeleoludega," ütles Janek Murd uue albumi kohta, mille lood sündisid mitme aasta jooksul.

Murdi sõnul soovis ta teha muusikat, mis talle endale korda läheb ja meeldib. "Ma ei ajanud taga stiile, moevoole ega trende. See on minu vabadus ja looming, milles olen õnnelik," rääkis mees.

Lugude nimed, mis kõik on palindroomid, annavad võimalikke vihjeid, aga ei sunni kuulajat vaatama kindlasse suunda. "Igaühel on võimalus tunda just seda, mida ta soovib."

"Viiv" Autor/allikas: Pressimaterjalid

Palades "Uruguru" ja "Oxo" teeb kaasa Ramo Teder (Puuluup, Pastacas). "Viivu" ainus sõnadega lugu on "Metamatem" ja seda esitab noor laulja, laulukirjutaja ja kitarrist Haldi Välimäe. Loo teksti on kirjutanud Hando Runnel 50 aastat tagasi, originaalpealkirjaga "Metamorfoosid".

Albumi masterdas Kaur Kenk. Selle kujunduses kasutatas Janek Murd 3D illustratsioone, mille autoriteks Maido Hollo ja Joosep Volk.

Albumit saab kuulata ja alla laadida siit. Muudele platvormidele jõuab "Viiv" lähiajal.