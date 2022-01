Janek Murd: EMA-d peaksid olema kõigile avatud

Janek Murd, kes kolmapäeval võitis albumiga "Viiv" Eesti muusikaauhindadel (EMA) preemia aasta parima alternatiiv-/indie-albumi eest, nõustus "Vikerhommikus" tekkinud kriitika taustal , et EMA-d peaksid olema kõigile avatud ja ses osas peaks kommunikatsioon olema parem, et artistid teaksid, et olemas on fonogrammitootjate ühing, kellele tuleb kandideerimiseks oma plaadid esitada.

Rääkides hiljuti üles kerkinud poleemikast seoses Eesti muusikaauhindadega ja kõige muu hulgas gala kategooriatega, märkis Murd, et ta ise nimetaks alternatiiv-/indie kategooria piirideülese muusika kategooriaks.

"Mingil hetkel oli ta väga konkreetne, kitarripõhine rokk või sinna suunduv asi. Nüüd, kui võtta sõna sõnalt, on ta alternatiiv peavoolule või sõltumatu ehk independent. See on ka korrektne. Aga maailm kogu aeg muutub, inimesed väljuvad varasematest stiilidest ja etteantud raamidest, nii et võib olla peaks kategooriate nimed ja jaotused üle vaatama."

Murd veedab muusikat tehes palju aega üksi stuudios, kuid sõnas, et ei ole nii, et tänu digivahenditele ei ole tal pillimänguoskusi vaja. "Peab ikkagi suutma ette kujutada, kuidas kõik asjad konkreetsel instrumendil jooksevad, isegi kui sa konstrueerid selle virtuaalselt," selgitas ta.

"Sampling tähendas mõni aeg tagasi, et sa võtad fraasi või osa ettevalmistatud või olemasolevast teemast, mis sisaldab meloodiat või rütmi, siis tegelikult mina selliseid asju üldse ei kasuta. Mul on kõik noodipõhine. Kõik, mis ma loon, loon nullist. Mul ei ole ses mõttes komponeerimise koha pealt see lihtsam."

Murd tõdes, et ta oli juba enne koroonaaja algust stuudiosse kapseldunud ja see jätkus ka pandeemia ajal. Samal ajal algas ka tema koostöö Levilaga. "Võrreldes väga paljudega on mul läinud hästi. Mitte hooplemise mõttes, aga ses mõttes, et võib ka nii minna."

Rääkides sellest, kas auhindamise kontekstis peaks vaatama kogu Eesti muusikapilti või seal peaks olema teatud piirid, leidis Murd, et EMA-d peaksid olema kõigile avatud.

"Kellelegi kätt ette ei tohiks panna ja ei saagi panna. Aga pigem on asi selles, et inimesed teaksid – see käib läbi fonogrammitootjate ühingu – et selline asi on olemas ja sinna saab ise plaate saata. Igaüks peab selle plaadi sinna ikkagi ise saatma. Mina samamoodi."

Kommunikatsioon võiks lihtsalt olla parem olla, lisas ta. "Kas padu-underground mahub sinna [EMA-dele]? Minugi poolest. Asjad, mis sünnivad allpool, laiendavad lõppkokkuvõttes ülemist maailma ja toovad uusi tuuli peale. Iseenesest žürii töömaht suureneb, aga mis teha."

Album on kontseptuaalne tervik ja ka enda jaoks väljakutse, mis paneb pikema aja vältel tegutsema ja otsima suuremat asja, märkis Murd albumiformaadi kaitseks.

"Üks lugu on üks lugu, järgmine lugu võib olla teine. Aga küsimus on selles, et kui sul on kümme lugu plaadil, siis milline on see tervik, kuidas nad kokku sobivad, milline on kompositsioon, milline on sõnum, mis sa tahad muusikaga öelda. Sa ikkagi tahad midagi öelda."