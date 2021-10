Nädala albumisoovitused | Circuit Des Yeux, Janek Murd, Lana Del Rey jt

Circuit Des Yeux "-io" (Matador)

Illinoisist Chicagost pärit Haley Fohri ehk Circuit des Yeux' seitsmes stuudioalbum ja tema esimene, mis ilmunud plaadifirma Matador alt, on eepiline orkestraalteos omadega halvas kohas olemisest. Lähedase sõbra kaotusvalust ja depressioonist tõuke saanud "-io" on justkui Fohri teraapiaseanss iseendaga nende negatiivsete emotsioonide ja sisemiste mõtete lahtiharutamiseks – metoodiline ja aus.

Helado Negro "Far In" (4AD)

Ecuardori päritolu Ameerika muusiku Helado Negro – kodanikunimega Roberto Carlos Lange – värske stuudioalbum "Far In" ei pruugi olla oma tolmusest filtrist läbi lastud päikselise saundiga kõige kohasem kuulamine kõledasse Eesti sügisesse, aga mine tea, võib-olla on see kerge eksootilise puudutusega kosmiline elektrofunk just täpselt vajalik D-vitamiin siinsesse halli.

Janek Murd "Viiv" (ise välja antud)

Janek Murdi nelja aasta jooksul sündinud lugudest kokku pandud "Viiv", kus kõik peale ühe pala on instrumentaalsed, on vaimustavalt visuaalne kuulamiskogemus. Murdi loodud helitekstuurides on filmidramaatilist sügavust ja suurust, palju värve ning meeleolusid, mis teravustavad rohkem kui ainult kuulmismeeli, aga mille kombinatsioonis säilib siiski terviku suhteline kergus ja vähenõudlikkus.

Lana Del Rey "Blue Banisters" (Polydor / Interscope)

Nii nagu Lana vahetult pärast selle aasta esimest albumit "Chemtrails Over The Country Club" lubas, on nüüd lettidel juba järgmine. "Blue Banisters" vaatab Reyle tüüpiliselt hollywoodilikku hedonismi läbi melanhooliaprillide, aga võrreldes senise loominguga tähistab isegi väikest nihet signatuursaundist. See on tõenäoliselt juhtunud tänu tavapärasest laiemale meeskonnale: näiteks saab albumil oma momendi nii The Last Shadow Puppets kui ka Ennio Morricone.

Parquet Courts "Sympathy For Life" (Rough Trade)

New Yorgist pärit Parquet Courts on uuel albumil "Sympathy For Life" endiselt see higise pubipungi bänd, aga andnud seekord iseenestele rohkem voli mängida elektrooniliste elementidega. Bändi saund on tantsitavam kui kunagi varem, võttes gruuvi osas tuntavalt šnitti ühtaegu nii LCD Soundsystemilt, Talking Headsilt aga ka Primal Screamilt. Aga mitte ainult – albumil on ka oma peaaegu et krautroki-momendid.