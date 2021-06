Nädala albumisoovitused | Devo, King Gizzard and the Lizard Wizard, Marina jt

Danny Elfman "Big Mess" (Anti-)

Esialgu 80ndatel new wave'i ansambli Oingo Boingo eesotsas tuntuks saanud, kuid seejärel väljapaistvat filmi- ja telehelilooja karjääri alustanud Danny Elfmani "Big Mess" on tema teine stuudioalbum pärast 1984. aastal ilmunud albumit "So-Lo". Tundub, et selleks, et Elfman saaks pärast ligi 40-aastast vaheaega maha oma teise sooloalbumiga, oli vaja koroonat, sest "Big Mess" on väga sirgelt pandeemia-ajaga arvete klaarimise album – sellele on viidanud ta ise ja selle tumedad orkestraal-industriaalsed seaded ning sõnad on ilmeksimatult kantud vistseraalsest frustratsioonist, millel on selgelt küljes oma ajastu tempel.

Devo "Somewhere With Devo" (MVD Audio)

Laupäeval toimus selle aasta esimene rahvusvaheline plaadipoepäev, millega kaasnes mõistagi terve hulk eriväljalaskeid, nende seas ka lühialbum Ameerika geek-roki ansambli Devo albumi "Total Devo" 1988. aasta tuuri raames toimunud kontserdilt The Palace'i kontserdihallis Hollywoodis Californias. "Somewhere With Devo" on tegelikult komplekt lisapalu kontserdi lõpuosast ja DJ Kinky remix set bändi 2010. aasta albumi lugudest, mis polnud varem eraldi ilmunud. Devo teravama loomingu aeg jääb küll esimese kolme albumi ilmumise aega aastatel 1978–1980, kuid "Somewhere With Devo" on tänuväärt ja tõhus latakas Devo purkipandud lavaenergiat.

Jessie Ware "What's Your Pleasure? (The Platinum Pleasure Edition)" (PMR / Virgin EMI)

Kuigi Jessie Ware'i möödunud aastal ilmunud post-disko pärl "What's Your Pleasure?" oli juba iseenesest täiuslik teos ja selle kvaliteedi veel paremaks kruttimine võis tunduda ühelt poolt ebatarvilik ja teiselt poolt ka võimatu üritus, on Ware suutnud kaheksa lisalooga lisada albumile viimistluse, mis toob albumile uut sügavust ja tihedust, mida ei teadnudki, et see võiks üldse vajada.

King Gizzard and the Lizard Wizard "Butterfly 3000" (ise välja antud)

King Gizzard and the Lizard Wizardi (KGLW) albumitel lihtinimene – ka siinkõneleja – naljalt järge ei pea. See Austraaliast pärit psühhedeelse roki ansambel on alates 2012. aastast albumeid välja andnud tempoga keskmiselt kaks albumit aastas. 2017. aastal nägid ilmavalgust suisa viis albumit. "Butterfly 3000" pole ka bändi esimene sel aastal ilmunud kauamängiv ja viib KGLW saundi neile omaselt taas uutele territooriumidele, rokist üsna kaugele sündise dream pop'i juurde, mis on praegusele ajale nii kohaselt piirangutevaba ja suviselt päikseline.

Marina "Ancient Dreams In A Modern Land" (Atlantic)

Marina Diamandise ehk Marina (endise artistinimega Marina and the Diamonds) viies stuudioalbum toob mõttesse 00ndate teise poole, kui Katy Perry oli Myspace'is (!!!) just avaldanud oma debüütsingli "I Kissed a Girl" ja elektropopp tegi laiemalt tagasitulekut. Ka Wales'i päritolu Marina tegi siis juba ise muusikat, mis päädis 2010. aastal ilmunud sädeleva diivapopialbumiga "The Family Jewels". Muu hulgas Salemi nõiaprotsessidest inspiratsiooni saanud "Ancient Dreams In A Modern Land" on mõõtmetelt samavõrd ambitsioonikas staadionipopp, mis balanseerib kenasti tormilisuse ja vaiksemate momentide vahel.