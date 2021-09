Nädala albumisoovitused | Lady Gaga, Little Simz, Priya Ragu jt

Mitte liiga üllatuslikult jäi Drake'i uus, enesekindlusest kummis "Certified Lover Boy" natuke liiga üheülbaliseks, et siia valikusse jõuda, kuid muudest väärt asjadest väheks ei jäänud – DJ Seinfeld pakub mõtiskluselektroonikat, Lady Gaga andis välja paugutava remikside albumi ja räppar Little Simz üllatab oma eri varjunditega. Aga leiab ka värsket Suunsi ja tamili-mõjudega R&B-d.

DJ Seinfeld "Mirrors" (Ninja Tune)

Produtsent ja lo-fi house'i liikumise vedaja Armand Jakobsson sai oma artistinimeks inspiratsiooni ootuspärasest kohast – 2016. aastal vaatas ta pärast ühe suhte purunemist palju Ameerika 90. aastate hittsarja "Seinfeld" ja pani nalja pärast oma muusikaprojektile nimeks DJ Seinfeld. Ta on ise tunnistanud, et see oli nali, mis läks liiga kaugele, kuid praegu vaatab ta seda kui tavalist DJ nime. Uus album "Mirrors" on Jakobssoni järjekorras teine ja esimene stuudioalbum, mis ilmunud plaadifirma Ninja Tune alt. Kui tavaliselt on ta kasutanud vokaalide lisamiseks netist leitud sämpleid, siis uuel albumil on ta kaasanud mitmetesse lugudesse eraldi lauljad – Teira ja Stella Exploreri –, kes sulavad Jakobssoni komponeeritud elavate ja helgete taustadega kaunilt ühte. Tantsumuusika mõtlikule ja mõtisklevale inimesele.

Lady Gaga "Dawn of Chromatica" (Interscope)

Ekstreemumite ja hea-halva maitse vahealade kuninganna Lady Gaga eelmisel aastal ilmunud "Chromatica" näis olevat niigi üle vindi keeratud, (isegi kategoorias "Lady Gaga"), kuid remikside kogumik "Dawn of Chromatica" keerab sellele veel ühe pöörde peale. Kogumiku kuraator Bloodpop on andnud plejaadile muusikutele vabaduse "Chromatica" lood lahti võtta ja meelevaldselt uuesti kokku panna. Ümbertöötlused annavad enamikule "Chromatica" dancefloor-bängeritele veel enam stamina't juurde ja teevad sellest aknaidpurustavalt paukuva hüperpopi monstrumi. Aga kes teine suudaks sellise igakülgse liiasuse nii maitsekalt välja kanda kui ikka Lady Gaga.

Little Simz "Sometimes I Might Be Introvert" (Age 101 Music / AWAL)

Yoruba juurtega ja Londonist pärit Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo ehk Little Simzi nimetamine lihtsalt räppariks mõjub õige hõreda kirjeldusena, kui oled juhtunud kuulama tema uut, neljandat stuudioalbumit. "Sometimes I Might Be Introvert" on meisterlik draamateos, mis kombineerib Simzi grime'ilikud, kuid aeglustatud räpipõhjad sümfooniliste seadete ja jazz'iga ning lülitab jooksvalt sekka ka soul'i, gospel'it ja afrobeat'i. Kogu seda küllust selgitab osaliselt asjaolu, et albumi produtseeris Inflo, kes töötanud ka Saultiga, kelle muusikas kohtab sarnast žanrilist dünaamilisust. Kuigi Simz ei salga ära räpile omast praalivat stiili, käib see enesekindlus käsikäes enese haavatavuse teadvustamisega, seda liigse tundlemiseta. Muusika kõrval on "SIMBI" ühtviisi rikkalik ka lüüriliselt; Simzi sõnaseadmisoskuses on palju Kendrick Lamarile omast, Pulitzeri-auhinna väärilist poeetilisust, mis teeb temast oma põlvkonna ja kogukonna ühe olulise hääle.

Suuns "The Witness" (Joyful Noise)

Pigem raevukate helimaastike poolest tuntud Kanada eksperimentaalrokibänd Suuns on viiendal stuudioalbumil tavapärasest minimalistlikuma joonega, kuigi õhk on halvavast pingest siiski paks. "The Witness" sammub raskelt nagu kauboi mööda porist teed mõnes Metsiku Lääne väikelinnas ja tirib kuulajat läbi selle sama tihke muda oma massiga kaasa. Üht-teist krautrock'ilt ja trip hop'ilt laenanud "The Witness" voolab ühest loost teise siiski orgaaniliselt, pea märkamatute üleminekutega. See võimaldab seda kogeda kui üht terviklikku komponeeritud heliteost, mis väänab vähemalt selleks pea 40 minutiks ajutiselt tajumustreid, kuidas kogeda aega ja ruumi. Psühhedeelne sündi-jazz, mis haarab nagu hea poplugu, aga veidi teistel tingimustel.

Priya Ragu "Damnshestamil" (ise välja antud)

See siin ei ole album mõnelt Bollywoodi staarilt, vaid Sri Lanka ja Šveitsi päritolu Priya Ragu, kes otsustas 30-aastaselt raamatupidajaameti muusikukarjääri vastu vahetada. Viis aastat hiljem, kui tal on taskus leping Warneriga, singel FIFA 21 heliribal, mitmed kiitvad mainimised muusikapressis ja ees ootamas Euroopa turnee, võib öelda, et Exceli sinnapaika jätmine on end ära tasunud. Oma venna, produtsendi Japhna Goldiga kahasse tehtud miksteip "Damnshestamil" on kogumik lugusid, mis dokumenteerib veel oma kohta kaardistava muusiku piiride kompamise ja eksperimenteerimise protsessi, kust puudub samas igasugune pinge väljuda mõne selgelt vormistatud tulemusega. "Damnshestamil" toob kokku baleaarsed R&B-biidid ja tamili folkmuusika ning seob need Ragu enda soul-vokaaliga veenvalt üheks.