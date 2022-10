Mercury Prize'i võitis Little Simz

Muusikaauhinna Mercury Prize, mille pälvib Briti või Iiri aasta parim album, võitis sel aastal Londonist pärit räppar Little Simz oma neljanda stuudioalbumi "Sometimes I Might Be Introvert" eest. Auhind anti välja 31. korda.

"Selle meisterliku ja kompleksse, samas kõigile ligipääsetava albumi on teinud inimene, kes otsib pidevalt viise, kuidas ennast ületada. See käsitleb nii isiklikke kui poliitilisi teemasid, asetades need suhtesse muusikaga, mis on ühtaegu nii keerukas kui ka mitmekesine. Mercury auhinna eesmärk on heita valgust albumitele, mis on püsiva väärtusega ja esindavad tõelist kunstimeisterlikkust. "Sometimes I Might Be Introverti" puhul on olemas mõlemad," märkis žürii oma põhjenduses.

Little Simzi kõrval olid auhinnale nomineeritud veel Jessie Buckley & Bernard Butler, Harry Styles, Wet Leg, Yard Act, Joy Crookes, Kojey Radical, Self Esteem, Nova Twins, Gwenno, Sam Fender ja Fergus McCreadie.

Mercury Prize'i auhinnagala pidi esialgu toimuma 8. septembril Londonis, kuid lükkus kuninganna Elizabeth II surma tõttu edasi 18. oktoobrile.

Möödunud aastal võitis Mercury Prize'i Arlo Parks oma debüütalbumi "Collapsed in Sunbeams" eest, varem on Mercury Prize'i pälvinud teiste seas Pulp, James Blake, Skepta ja PJ Harvey.