Selgusid Mercury Prize'i nominendid

Mercury Prize'i võitja kuulutatakse välja septembris. Esimest korda auhinna 32-aastases ajaloos jääb ära aga avalik auhinnatseremoonia.

Tänavusse žüriisse, mida juhtis BBC Radio 2 ja 6 Musicu juht Jeff Smith, kuulusid Jamie Cullum, Mistajam, Jamz Supernova ning muusikaajakirjanikud.

Eelmisel aastal pälvis auhinna Ezra Collective, kellest sai esimene džässartist, kes auhinna on võitnud.

Mercury Prize 2024 nominendid:

Barry Can't Swim - "When Will We Land?"

Berwyn - "Who Am I"

Beth Gibbons - "Lives Outgrown"

Cat Burns - "Early Twenties"

Charli XCX - "BRAT"

CMAT - "Crazymad, for Me"

Corinne Bailey Rae - "Black Rainbows"

Corto.alto - "Bad With Names"

English Teacher - "This Could Be Texas"

Ghetts - "On Purpose, With Purpose"

Nia Archives - "Silence Is Loud"

The Last Dinner Party - "Prelude to Ecstasy"