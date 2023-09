Mercury Prize'i võitis Ezra Collective

Mercury Prize'i, mis antakse igal aastal parimale Briti või Iiri albumile, võitis Ezra Collective oma albumi "Where I'm Meant To Be" eest. Tegu on esimese korraga, mil auhinna on pälvinud džässikooslus.

Bändi trummar Femi Koleso sõnas auhinda vastu võttes, et tegu pole saavutusega üksnes Ezra Collective'i või Ühendkuningriikide džässi jaoks, vaid see on eriline hetk iga riigi organisatsiooni jaoks, kes on panustanud noorte inimeste muusikasse.

"Where I'm Meant To Be" kombineerib omavahel jazz'i salsa ja grime'i (Londonis väljakujunenud elektroonilise tantsumuusika žanr) saundiga.

Lisaks Ezra Collective'ile olid auhinnale nomineeritud sellised artistid nagu Arctic Monkeys, Fred Again.., J Hus, Shygirl, Jockstrap, Jessie Ware, Raye ja teised.

Eelmisel aastal võitis auhinna räppar Little Simz oma albumi "Sometimes I Might Be Introvert" eest.