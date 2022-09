Mercury Prize lükkus kuninganna Elizabeth II surma tõttu edasi

Auhinnatseremoonia, mis tunnustab parimat Briti või Iiri albumit, lükkus kuninganna Elizabeth II surma tõttu edasi. Uus kuupäev on veel selgumisel.

Mercury Prize pidanuks toimuma neljapäeva, 8. septembri õhtul. Külalised olid juba saalis, kui teade tseremoonia edasilükkumisest ekraanidele kuvati.

"Peame kahjuks teatama, et Tema Majesteedi kuninganna Elizabeth II kurva uudise valguses ei jätka me üritusega nagu esialgselt planeeritud oli," teatasid korraldajad ametlikus avalduses. "Mercury Prize suhtleb lähipäevil külaliste ja publikuga. Täname teid mõistva suhtumise eest sel keerulisel ja kurval ajal."

Külalistel paluti joogid lõpetada ja hoonest kella 19.30-ks lahkuda. Sündmus pidanuks toimuma Londonis Eventim Apollos.

Korraldajad sõnasid, et kohe, kui on uus sündmuste toimumise kuupäev on teada, võtavad nad külalistega ühendust.

Selle aasta Mercury Prize'i nominentide seas on muuhulgas ka Harry Styles, Sam Fender, Jessie Buckley, Bernard Butler ja Kojey Radical.