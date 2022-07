Selgusid Mercury Prize'i tänavused nominendid

Teisipäeval selgusid muusikaauhinna Mercury Prize, millega pärjatakse Briti aasta parimat albumit, 12 nominenti, kelle hulgas on tänavu teiste seas Harry Styles, Wet Leg ja Little Simz.

Little Simz, kes on nomineeritud oma albumiga "Sometimes I Might Be Introvert", on üks kahest, kes on olnud nomineeritud ka varasematel aastatel – tema kolmas album "Grey Area" teenis nominatsiooni aastal 2019.

Kitarrist Bernard Butler, kes võitis 1993. aastal ansambliga Suede üldse ajaloo teise Mercury Prize'i, on tänavu nomineeritud Jessie Buckleyga kahasse tehtud albumiga "For All Our Days That Tear The Heart", vahendab The Rolling Stone.

Styles on auhinnale nomineeritud oma albumi "Harry's House" eest, Wightist pärit duo Wet Leg teenis nominatsiooni oma paljuoodatud omanimalise debüütalbumi eest.

Teiste nominentide hulgas on Yard Act, Joy Crookes, Kojey Radical, Self Esteem, Nova Twins, Gwenno, Sam Fender ja Fergus McCreadie.

"12 albumi väljavalimine ei olnud lihtne ülesanne, kuna märkimisväärseid albumeid, mille hulgas valida, oli nii palju," tõdes žürii oma avalduses. "See on tõestus sellest, et Briti ja Iiri muusika elab ja õitseb ka keerulistel aegadel. Usume, et kõigil neil 12 suurepärasel albumil on kunstilises ja sotsiaalses mõttes ning oma enda erilisel ja rikastaval moel midagi olulist öelda."

Mercury Prize'i auhinnagala toimub 8. septembril Londonis. Auhind antakse välja 31. korda.

Varem on Mercury Prize'i pälvinud teiste seas Pulp, James Blake, Skepta ja PJ Harvey. Möödunud aastal võitis auhinna Arlo Parks oma debüütalbumi "Collapsed in Sunbeams" eest.