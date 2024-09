Mercury Prize'i võitis English Teacher

Mercury Prize'i, mis antakse igal aastal parimale Briti või Iiri albumile, võitis tänavu Leedsist pärit indie-rokki viljelev bänd English Teacher oma albumi "This Could Be Texas" eest.

English Teacher valiti üllatuslikult parimaks tänavuseks suursoosikuks kujunenud Charli XCX-i albumi "Brat" ees. Žürii märkis, et tänavu oli parimat eriti raske välja valida, kuna iga lõppvalikusse jõudnud album oli tehtud suure kire ja pealehakkamisega.

"Lõpuks me aga kõik nõustusime, et English Teacheri "This Could Be Texas" paistis välja enda originaalsuse ja iseloomuga. Oma sürrealistlike ja ühiskonnakriitiliste sõnade ning oma peene helikeele uuendusega, näitas bänd värsket lähenemist traditsioonilisele kitarribändi formaadile. "This Could Be Texas" avab uusi külgi iga kuulamisega – märk tulevasest klassikast," sõnas žürii esindaja DJ Jamz Supernova.

Oma võidukõnes tänasid bändiliikmed enda kohalikke esinemiskohti nende toetuse eest. Leedsist pärit English Teacher on alates 2014. aastast esimene väljastpoolt Londonit pärit artist, kes on Mercury Prize'i võitnud

Eelmisel aastal võitis auhinna Ezra Collective albumi "Where I'm Meant To Be" eest.