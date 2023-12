Jessie Ware esineb tuleval aastal Haapsalus

Album "That! Feels Good!" läks korda nii publikule kui ka kriitikutele, olles sh nomineeritud ka mainekale Mercury auhinnale. The Guardian andis Ware'i viimasele albumile maksimaalsed 5 tärni ning kirjutas: "see on popmuusika, mis on tehtud inimeste poolt, kes tõesti teavad mida nad teevad". Pitchfork kirjutas, et "Ware on saanud hakkama haruldase saavutusega: žanrit taaselustav album, mis on hoolikalt oma algmaterjalile truu, kuid ei kõla nagu igav ümbertöötlus".

Jessie Ware on andnud kokku välja viis albumit, tema debüütalbum "Devotion" ilmus 2012. aastal. Aastate jooksul on ta teinud koostööd muuhulgas nii Disclosure'i, SBTRKT'i, Kylie Minogue kui ka Samphaga. Haapsalus toimuv kontsert on Ware'i esimene ülesastumine Eestis.

Ware on nomineeritud kuus korda Briti muusikaauhindadele ning kaks korda Mercury auhinnale.