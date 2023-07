Arvustus. Silky Steps on igati stiilipuhas nüüdisaegne diskens

Minu esimene kokkupuude Silky Stepsiga on 2017. aasta kevadel, kui neid Sofar Soundsi kontsertõhtul kuulama satun. Nende nimi on siis veel Steps To Synapse. Teine kohtumine toimub paar aastat hiljem, kui vaimustun nende singlist "More Than a Woman", millega astuti julgeid samme kulunud indie-pop'ist maitseka nüüdis-soul'i poole. Kirjutan siis ühes lühiarvustuses: "Steps To Synapse on uuel singlil oma saundi justkui paika saanud. Enne oldi õigel teel, nüüd jõuti kohale." Tuleb välja, et see oli ennatlik järeldus.

Albumil "Universal Language" on Silky Stepsiks arenenud kollektiiv oma helikeelt veelgi täiustanud ja lihvinud ning tulemuseks on igati stiilipuhas nüüdisaegne diskens, mille keskmes nõtke minekuga bassigruuvid ning hõõguvaks sünteesitud keel- ja klahvpillid. Märksõnadena peegelduvad nende helipajast French house ja nu-disco, Nile Rodgers ja Chic, Todd Terje, Prince, Redinho, uuem Jessie Ware jne. Kuigi üldine meeleolu on suviselt kelmikas ja kerge, on album tervikuna veidi ebaühtlane. Vana kooli hiphopi maneere matkiv "Falling for You", millesse on kaasatud Marten Kuningas alias MC Roki, miksib kokku elemente, mis üksteise täiustamise asemel üle keevad ja laiali valguvad. B-poolel kõlavad Diana Rossi diskobängeri "Love Hangover" virvendustega "Alone Together" ja glam rock'iga flirtiv "Boytoy" algavad küll paljulubavalt, kuid jäävad paigale tammuma ning venivad albumil järjest sarnases rütmimotiivis tiksudes monotoonseks ja pikaks.

Samas on isegi need albumi lahjemad momendid nauditavad ja õnnestumised kümnesse. Lugudes liuglevad meloodiad ja sensuaalsed sillerdused haaravad endaga sundimatult kaasa ja vastupandamatuid konkse jagub. Ma ei hakka sel korral deklareerima, et ollakse kuskile kohale jõudnud, aga kahtlemata ollakse endiselt väga õigel teel.