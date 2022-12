Little Simz avaldas uue albumi "No Thank You"

Briti räppar Little Simz andis esmaspäeval välja oma viienda stuudioalbumi "No Thank You".

Uuel albumil teeb räppar, kodanikunimega Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, taas koostööd Londoni indie-R&B kollektiivi Sault põhivedaja, produtsent Infloga. Albumi andis välja Forever Living Originals, mille alt on pärit ka kõik Saulti albumid.

Little Simzi eelmine album "Sometimes I Might Be Introvert" ilmus 2021. aastal ja tänavu oktoobris pälvis Little Simz albumi eest ka Mercury auhinna, mille saab Briti või Iiri aasta parim album. 2021. aasta detsembris valis kultuuriportaal albumi aasta teiseks kõige paremaks albumiks.