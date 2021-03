Nädala albumisoovitused | Arab Strap, Drake, Jane Weaver jt

Adult Mom "Driver" (Epitaph)

Adult Mom "Driver".

Stevie Knipe'i sooloprojektina alustanud, kuid nüüd täisbändiks laienenud Adult Mom dokumenteerib oma kolmandal stuudioalbumil täiskasvanuks saamist selle tõusude ja mõõnadega, millega ei pruugi 30. aastate ümber osata enam suhestuda, aga see polegi oluline. Kogu hilisteismeea kriis on siin serveeritud universaalselt hästi töötavatel ja elavatel popmeloodiatel, mis oma parimatel hetkedel küündivad sellise magusa melanhooliani, mida arvanuks suutvat ainult The Cranberries ja selle varalahkunud solist Dolores O'Riordan.

Arab Strap "As Days Get Dark" (Rock Action)

Arab Strap "As Days Get Dark".

"As Days Get Dark" on šotlaste Aidan Moffati ja Malcolm Middletoni 1995. aastal kokku toodud duo Arab Strapi esimene uus album pärast 16-aastast pausi ja peaks oma tumedust ja lootusetust sisendava laadi tõttu olema mõnele tundlikumale inimesele isegi vastunäidustatud. See on muidugi väike kirjanduslik liialdus, sest sarnaselt Nick Cave'i ja Warren Ellise eelmisel nädalal ilmunud albumile "Carnage" on ka "As Days Get Darkis" kogu halvaendelisuse, keskeaväsimuse ja koleda aususe juures oma ilu – c'mon, kuulake kas või neid kohati peaaegu orkestraalseid seadeid.

Drake "Scary Hours 2" EP (OVO)

Drake "Scary Hours 2" EP.

Kuigi Drake'i fännid ootavad pingsalt paljuõrritatud, aga ilmumiskuupäeva osas limbosse sattunud kuuenda stuudioalbumi "Certified Lover Boy" väljaandmist, tuleb neil praegu leppida hoopis sellise sutsakaga nagu "Scary Hours 2". See on põgus, Drake'ile omase tumeda produktsiooniga 3-osaline komplekt lugusid, mis ei näi olevat liiga kureeritud, vaid üsna juhuslik valik Rootsi lauast. Olulisim teadmine, mis siit koorub – Drake paigutub igatahes samasse kategooriasse kui Christiano Ronaldo ja Zlatan Ibrahimović jalgpallis – "parim enne" peaks olema justkui möödas, aga mees lõhub jätkuvalt tööd teha nagu hobune.

Jane Weaver "Flock" (Fire)

Jane Weaver "Flock".

Kuigi juba varasest 90ndatest saati tegutsenud Inglise muusikus Jane Weaveris on lihtne näha samasugust suure popi potentsiaali nagu demonstreerib viiendat aastakümmet tipus olev Kylie Minogue, siis on Weaver sellise tee valimiseks olnud südames tõenäoliselt lihtsalt liiga hipi. "Flock" sisaldab küll sirgjoonelisi, veidrustevabu poplugusid, aga tundub, et esoteeriliste huvidega Weaveril hakkab neil momentidel kiiresti igav ja ta tunneb end kõige rohkem iseendana kuskil stereolabilikult katsetusliku elektro-psühhedeelia ja happe-folgi kaleidoskoopses virvarris.

Painted Shrines "Heaven and Holy" (Woodsist)

Painted Shrines "Heaven and Holy".

Ansamblite Skygreen Leopards ja Woods liikmete Glenn Donaldsoni ja Jeremy Earli 2018. aastal moodustatud, kuid alles keset koroonakriisi debüütalbumi lõppviimistlemiseni jõudnud Painted Shrines on kingitus kõigile 80ndate jangle pop'i lembidele. "Heaven and Holy" on sundimatu, igasuguse pretensioonita melanhoolne pop, millele annab sügavust juurde oskus õigel hetkel pedaalilaual kõik kidraefektid sisse lükata.