Nädala parimad lood | Taavi-Peeter Liiv, Jimi Tenor, Smerz jt.

Uut muusikat on rohkem kui jõuaks eales läbi kuulata, aga väikese, täpsemalt 30-loolise valiku ikkagi tegime. Kui möödunud nädalal uut ja huvitavat Eesti muusikat eriti palju ei ilmunud, siis sel korral on lausa kolm põnevat ja täiesti eriilmelist lugu. Aga muud huvitavat muidugi ka!

Debby Friday "Runnin"

Bassine moodne popmuusika, mis segab industrial'i ja udust RnB'd. Sellelt Nigeeria päritolu produtsendilt võib veel põnevaid asju oodata.

Lukamon & Mick Moon "Systik"

Mick Mooni kõige tugevam materjal on see, kui ta laseb lahti lääneliku hip-hopi mudelitest ja hakkab eesti keelt väänama nagu värvilist plastiliini. Lugu "Systik" koostöös Lukamoniga on just midagi sellist.

Rode "Are You Thinking Of Me?"

Veel üks noor produtsent, kes teeb ilusat tuleviku popmuusikat. "Are You Thinking Of Me?" on kosmiline ja minimalistlik RnB, mis on lihtsalt hingematvalt ilus.

Stylo G "Oh Lawd (Higgo Edit)"

Legendaarse dancehall'i MC Stylo G lugude uusversioone ja remix'e on lugematu hulk ning isegi meie Eesti oma Surekoer tegi väga ägeda loo, aga värske Higgo töötlus on mõnusalt pehme UK garage.

Para & Sarah Etheridge "Feeling The Love (44 Mix)"

Para viib ajamasinaga nullindate algusesse UKG kuldaega. "Feeling The Love (44 Mix)" koos Sarah Etheridge'iga on vanakooli Briti bassimuusika austajate jaoks pisarateni liigutav nostalgiline meenutus.

Nardo Wick "I Declare War"

Olen sellest filmi "Judas and the Black Messiah" albumilt juba mõned näited välja toonud, aga minu jaoks täiesti tundmatu artisti Nardo Wicki "I Declare War" oli täielik üllatus. Erakordselt tume basskõlareid purustav bänger.

Marie Davidson "C'est parce que j'm'en fous (Jlin Remix)"

Kõik, millele footwork'i uuendaja Jlin käe külge paneb, muutub kullaks. Marie Davidsoni värske singli töötlus on muusikaline kunstiteos, mis on täis ootamatuid pöördeid ja nakkavaid murtud rütme.

Jimi Tenor & Freestyle Man "Forgotten Planet Awakens"

Meie põhjanaabrite kõige silmapaistvam house'i (ja moodsa disco!) esindaja Jimi Tenor ei näita väsimise märke. Värske singel "Forgotten Planet Awakens" on tulvil veidraid vokaalsämpleid ja põrkavaid rütme, kellel originaalist väheks jääb, siis Ricardo Villalobos tegi ka loost oma versiooni.

Murder He Wrote "Storm"

Vabandust, aga head UK garage'i tuleb lihtsalt nii palju, et ma ei saa seda jagamata jätta. Vaid paar aastat tegutsenud Murder He Wrote viskab üksteise järel hitte välja, värske "Storm" alustab pehmelt, aga vajutab lõpuks gaasi põhja ning kaldub põmmutavasse bassimuusikasse. Lähme peole!

Sofia Kourtesis "By Your Side"

Peruu produtsent Sofia Kourtesis annab õige pea plaadifirma Technicolour alt välja EP "Fresia Magdalena". Sellelt lühiplaadilt avaldati aga värske singel "By Your Side", mis on parim võimalik suvelugu. Sulaks juba see lumi ära ja saaks kuiva mätta peale peesitama minna...

Jacques Greene "Promise"

Tundub, et Jacques Greene on ka siin valikus juba iganädalane külaline. Kui eelmine nädal oli ta esindatud raju hip-hop bängeriga, siis värske soolosingel "Promise" on rahulikum. Trip-hop'i elemendid kohtuvad ambientsete helimaastikega. Ilus muusika.

DJ Q & Hans Glader "Thief In The Night"

Briti tantsumuusika legend DJ Q andis vahepeal kummalist EDM-i välja, aga viimasel ajal tuleb talt küll ainult kulda. Singel "Thief In The Night" koos Hans Gladeriga on heade bassidega UK garage, mis toob päikese välja ja lausa nõuab võimalust klubis inimesi tantsutada.

Rhye "Black Rain (Jayda G Remix)"

Värskes loo "Black Rain" töötluses said kokku kaks artisti, keda poleks oma peas eales ühte patta pannud. Seksi-RnB meistrid Rhye ja moodsa disco tipptegija Jayda G sobivad aga imeliselt kokku, jääb vaid loota, et ehk teevad nad ka tulevikus midagi koos...

Fred Again... & The Blessed Madonna "Marea (We've Lost Dancing)"

Pole vist juba pikka aega olnud nädalat, kus ei ilmuks vähemalt üht tantsumuusika singlit, mis vaatab nurkameelselt tagasi klubikultuurile. The Blessed Madonna ja produtsendi Fred Again koostöös valminud "Marea (We've Lost Dancing)" on tantsumuusika meistriklass, lihtsalt kuulake ja imestage.

Leon Bridges & Keite Young "Like A Ship"

Tore on kuulda, kui mõni artist suudab (heas mõttes!) tolmust soul'i teha niiviisi, et see ei kõla ajahambast püdelaks närituna. Leon Bridgesi värske singel "Like A Ship" koos Keite Youngiga on produtseeritud moodsalt, aga järgib parimaid soul'i traditsioone.

Noname "Rainforest"

Miks viimasel ajal kõige paremad RnB singlid nii lühikesed on? Noname ja tema "Rainforest" on jällegi üks neid lugusid, mida siin jahedal varakevadel on lausa imelik kuulata. Troopiliste rütmide peale lausub Noname tihedalt oma riime, tervik on imekaunis.

Cosha & Coby Sey "Tighter"

Ühelt poolt on Cosha ja Coby Sey koostöösingel "Tighter" igati raadiosõbralik ja klassikaline RnB, kuid sinna on peidetud mingi müstika ja salapära, mis esimeste kuulamistega ei selgugi.

Yaya Bey "fxck it then"

Brookylni laulja-laulukirjutaja Yaya Bey on viimased paar aastat teinud mahlakat soulilikku hip-hopi, värske singel "fxck it then" on tema senise loomingu kõige minimalistlikum ja peenem pärl.

Maarja Nuut & Ruum "Kuud kuulama (NOEP Remix)"

Võimalik, et NOEP tegi oma karjääri seni parima loo. Kui Maarja Nuut ei laulaks loos eesti keeles, ei arvaks esmapilgul isegi, et tegu on kodumaise looga. NOEP suudab selle moodsa folgi pärli keerata tõeliselt rikkalikuks elektroonikaks. Esmapilgul võiks isegi arvata, et Bonobo on Nuudist oma versiooni teinud...

GoGo Penguin "Atomized (Machinedrum Remix)"

Esialgu ei saagi päris täpselt aru, et mida USA bassimuusika eksperimentalist Machinedrum GoGo Penguini loo "Atomized" juures teinud on. Ühel hetkel pöörab lugu aga ootamatult minimal techno poole ja mõistad, kui mahlakas ja ootamatu see töötlus tegelikult on.

Shelley FKA Dram "Exposure"

Räppar ja produtsent Dram (uue nimega Shelley FKA Dram!) on üks sensuaalse RnB tipptegijaid ning tema värske singel "Exposure" kinnistab seda staatuse veelgi. Pehme ja intiimne lugu, mis sobib igati küünlavalgel kuulamiseks.

Danny L Harle "Take My Heart Away"

Hoiatus kõigile esteetidele: Danny L Harle viskab hea maitse nurka ja laseb blenderis peeneks hardstyle'i, trance'i, eurodisco ja veel sada muud rõvedat žanri. Kokku tuleb aga imeline veidrus, mis väärib kogemist. Väikse doosina piisab loost "Take My Heart Away", aga kuulake ka kogu plaati "Harlecore".

Taavi-Peeter Liiv "Karnevalimees"

Üks aspekt, mis mind Taavi-Peeter Liivi loomingut kuulates alati köidab, on tema meeletult avar kuulamisring. Ühelt poolt võiks värske singel "Karnevalimees" olla üheplaaniline indie pop, aga seal on peent elektroonikat, varjatud viiteid psühhedeeliale ja soul'ile ning ilmselt jääb mul palju ka märkamata.

Prospa "Burns No More"

Mõnes mõttes on Prosma värske lühialbum "Rave Science Vol. 1" sarnane Danny L Harle'ile. Kõik kanalid lüüakse maksimumi: bass tulistab kõlarid tükkides, süntesaatorid on saadetud kohale otse kosmosest ja kõik see heidetakse kuulajale näkku ilma igasuguse hoiatuseta. Tõeliselt maksimalistlik reivinostalgia.

Nu:Tone & Charlotte Haining "Sleepwalker"

Sulnis ja rõõmsameelne drum and bass on minu jaoks turvaline muusika, mille saatel võiksin vajuda mõnutundega unne. Kuigi kogu Nu:Tone'i värske album "Little Spaces" on sellistest emotsioonidest kantud, siis kogu plaati tipp on avalugu, koostöös Charlotte Haininguga valminud "Sleepwalker".

Scratcha DVA & Karen Nyame KG "Baga DMs"

Ega Scratcha DVA end juba naljalt kordama ei hakka. Briti bassimuusika uuendajana suudab leida ta ikka veel mõne vaatenurga, mille alt kogu UK tantsumuusika lahti võtta ja uuesti kokku panna. Värske EP "& Baga Man" parim lugu koos Karen Nyame KG'ga valminud "Baga DMs".

Smerz "Max"

Just selliseid projekte nagu Smerz tahaks underground popmuusikas rohkem näha. Norra duo segab endas folki, elektroonikat, ambient'i, RnB'd ja õhkõrna tantsumuusikat ning see tervik on lihtsalt uskumatult kaunis. Siin on midagi Björkist, aga nende looming on veel plahvatusohtlikum. Singel "Max" on uue albumi "Believer" üks tipphetki.

Nick Hakim "All These Instruments (AceMo Remix)"

Kui eelmisel nädalal tõin välja BADBADNOTGOODi töötluse Nick Hakimi loost, siis nüüd on ilmunud lausa terve albumitäis uusversioone tema lugudest. Vabalt võiks iga teise loo välja tõsta, aga bassimuusika tipptegija AceMo on teinud loost "All These Instruments" tõeliselt mõnusa päikselise house-versiooni.

Jimmy Edgar "Crank (feat. Rochelle Jordan)"

Detroiti produtsent Jimmy Edgar andis välja uue albumi "Cheetah Bend", kus lööb kaasa lugematu hulk tuntud tegijaid, nende hulgas SOPHIE (!), Danny Brown ja Hudson Mohawke. Eriti äge pärl on aga just koostöös Rochelle Jordaniga valminud "Crank", tume ja eksperimentaalne RnB.

Nick Cave & Warren Ellis "The Balcony Man"

Selle nädala kahtlemata kõige suurem album on Nick Cave'i ja Warren Ellise koostöös valminud "Carnage". Kes vähemalt üht Cave'i lugu elus varem kuulnud, siis teab juba ette: midagi positiivset sellest albumist oodata ei ole. Kes on valmis aga nende keeruliste emotsioonidega silmitsi seisma, siis plaadi lõpulugu "The Balcony Man" on erakordselt võimas.

