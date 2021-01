Nädala parimad lood | Luurel Varas, Logic1000, Billie Eilish & Rosalia jt

Sub Temple "Who I Can Be"

Plaadifirma Garage Shared tõi välja viis UK garage'i produtsenti, kellest võime 2021. aastal rohkem kuulda – nende hulgas on ka Sub Temple. Arvestades, kui kõva on singel "Who I Can Be", siis ei jõua tema uusi asju ära oodata...

Luurel Varas "Kuni päike tõuseb idast"

Mul on küll austust Eiki vastu, kuid tema sõnalaviin on tihti nii tihe ja rikkalik, et lämmatab taustal kõlava muusika. Õnneks avaldas Luurel Varas viie loo instrumentaalid ning just "Kuni päike tõuseb idast" paistab nende hulgas silma. Imeline sillerdav ambient, mis toimib igati ka eraldiseisva teosena.

AceMo "New Daft Punk"

New Yorgi produtsent AceMo on vist üks viljakamaid muusikuid, keda ma tean: iga mõne kuu tagant ilmub talt jälle midagi uut, olgu see siis mingi koostöö, paar singlit või täispikk plaat. Aasta algul ilmunud albumi "All My Life 2" kõige nakkavam lugu on "New Daft Punk". Mõnusalt tolmune lo-fi house.

Marie Touchet "College Infernal (House Paradise Version Remix)"

Born Bad Records annab veebruari algul välja kogumikplaadi "Dynam'hit", kuhu on koondatud valik Prantsuse proto-house'i. Esimene singel annab lootust, et see on midagi pööraselt ägedat: Marie Touchet' loo "College Infernal" remix on värvikirev popmuusika, mis on valatud üle täiesti hullumeelse tantsuglasuuriga.

Soul Clap "Back 2 Love (feat. Desmond 'DSP' Powell)"

Ameerika produtsentide duo Soul Clap on seisnud alati kuskil house'i ja disko hall-alas ning nii ka värskel EP-l "World". Loos "Back 2 Love" näitavad nad parimal moel oma oskusi: Desmond Powelli mahlane vokaal kohtub pehmelt põksuva bassiga. Ilus muusika.

Mall Grab "Room Full of Rothko"

Austraalia produtsent Mall Grab on küll üks lo-fi house'i pioneere, kuid tänaseks on tema helipilt palju rikkalikum ja mitmekülgsem. Neljast plaadifirima Steel City Dance Discs alt välja antud klubibängerist kõige parem on kahtlemata "Room Full of Rothko". Seda kuulates tekib ennekõike üks mõte: tahaks peole!

Brendan Perry "The Hash-den Owner"

Dead Can Dance'i liige Brendan Perry jätkab sellega, milles ta kõige parem on: värskel albumil "Songs of Disenchantment" toob ta Kreeka juurtemuusika tänasesse päeva. Lugu "The Hash-den Owner" kõlab kui kummituslik mantra, veidral kombel sarnaneb see ka flamenko-rütmidele. Kui reisida ei saa, siis see muusika viib küll öistele Kreeka tänavatele.

Sleaford Mods "I Don't Rate You"

Sleaford Mods ei peta uuel albumil "Spare Ribs" ootuseid. Toores jõmmipunk täpselt sellel tuttaval ja heal tasemel, mida teame juba nende kümmekonnalt varasemalt plaadilt. Eriliselt jääb meelde aga "I Don't Rate You", mille biit meenutab pigem grime'i algusaegu. Tahaks seda põhja ka ilma sõnalaviinita kuulda...

Heathered Pearls "Salvaged Copper (feat. Terrence Dixon) (Luke Slater Remix)"

Ei mäleta, millal viimati nii suurejoonelist remix'i kuulsin. Produtsendi Heathered Pearls kolmeminutiline kumedate bassidega ambient-lugu on Luke Slateri käe all veninud lausa 17-minuti pikkuseks (!) minimal techno eeposeks. Remix on ehitatud üles vaid mõnele üksikule elemendile, aga igav ei hakka hetkekski.

Bicep "X (feat. Clara La San)"

Iiri produtsentide duo Bicep andis plaadifirma Ninja Tune alt välja oma teise kauamängiva "Isles", millel nad jätkavad oma väga isikupärase staadioni-elektroonikaga. Mitmete säravate singlite kõrval on albumi krooniks "X", mis loob ühelt poolt köitva tumeda atmosfääri, kuid kisub samas kaasa ka eriti nakkava biidiga.

Billie Eilish & Rosalia "Lo Vas A Olvidar"

Väga üllatav singel. Kaks moodsa popmuusika kõige huvitavamat tegijat ühendasid jõud ja andsid välja hoopis erakordselt minimalistliku ballaadi. Muusikat loos praktiliselt polegi: Finnease taust koosneb vaid õrnast bassist ja venivast süntesaatorist, aga kokku tuleb midagi eriti ilusat, mida oleks soovitav kuulata just kõrvaklappidega. Kõlaritest läheb lugu kaduma.

Fracture & Nah Eeto "Shada Shada"

Briti bassimuusika legend Fracture on sel korral ühendanud jõud Keenia päritolu räppari Nah Eetoga. Mõnes mõttes võiks seda nimetada isegi grime'i edasiarenduseks: külmad süntesaatorid ja mahlakad bassid toetavad igati Nah Eeto tihedat sõnalaviini.

Logic1000 "Like My Way"

Produtsent Logic1000 on lühikese ajaga tõestanud end tõelise house'i meistrina ning värske EP "You've Got the Whole Night to Go" kinnitab seda veelgi. Lugu "Like My Way" on eriti mõnus pisut laisk house, mis sobiks hästi suvel rannas vedelemiseks. Või siis ka praeguses ürgkaamoses diivanil vegeteerimiseks.

Cosha & Shygirl "Lapdance from Asia"

Outsider-pop'i artistid Cosha ja Shygirl andis koos välja üllatavalt ilusa ja normaalse RnB loo "Lapdance from Asia". Ei mingit müraelektroonikaga veiderdamist, lihtsalt üks heade bassidega pretensioonitu poplugu.

Arca "Violo"

Kui Venezuela produtsent Arca midagi ette võtab, siis on see alati suurem kui elu. Nii ka värske EP puhul, kuhu on koondatud tegelikult ühe ja sama loo töötlused. Neist kõige paremini toimib just instrumentaallugu "Violo", mille kummituslik meloodia on erakordselt lummav.

Crackazat "Alfa"

Poleks koroonaviirust, oleksime saanud Jazzkaarel näha Crackazati esinemist, kuid läks nagu läks. Nüüd avaldas Bristoli produtsent uue EP "Alfa", kuhu on koondatud neli lugu parimat soulfoul house'i. Eriti mõnus on aga just "Alfa", hea minekuga piano house.

