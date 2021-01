Nädala parimad lood | Kode9, deLULU, Grimes jt

Grimes "Delete Forever (Channel Tres Remix)"

Grimes'i remix-albumi "Miss Anthropocene (Rave Edition)" kahtlemata kõige parem lugu. Suvine ja päikseline, imeline hip-house pärl.

deLULU "Safer Than Home"

Tipptasemel kodumaine R&B. Inga ja Taavi Paometsa koostööst võib veel suuri asju oodata.

Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs "Heartbreak (Kerri Chandler Remix)"

Bonobo viimase aja parima loo töötlus, kus house'i legend Kerri Chandler keerab mõnuga tantsubiiti peale.

Drinks On Me "Exhale"

Moodne UK garage, mis julgeb eksperimenteerida.

Rhye "Come In Closer"

Muidugi on Rhye muusika imal, aga värske singel "Come In Closer" küündib juba tema debüütplaadi "Woman" tasemele. Ilus muusika.

Kode9 "Rona City Blues"

Plaadifirma Hyperdub boss Kode9 teeb seda, mida ta kõige paremini oskab: surub kogu elektroonilise tantsumuusika spektri ühte viieminutisse loosse kokku.

Bugzy Malone & Chip "Notorious"

Nakkav Briti hip-hop, mis ei karda säravat produktsiooni ega põmmutavat bassi.

marp$, kohver, Sip€lga 14 "dora the explora"

Kodumaine Soundcloudi-räpp hakkab suureks kasvama. Sip€lga 14 osa on eriti hea.

Meemo Comma "Neon Genesis: Title Sequence"

Planet Mu alt ilmuv Meemo Comma album "Neon Genesis: Soul Into Matter" on midagi eriti veidrat, aga samas kuradima ilusat: juutide palvused kohtuvad breakbeat'iga.

Shadow Child "Have You Seen Mr G?"

Nostalgiline reivibänger, mis eksleb parimatel hetkedel kuskile õhulise ambient'i ja IDM'i piirimaile.

