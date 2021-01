Nädala albumisoovitused | Arlo Parks, Madlib, Weezer jt

Arlo Parks "Collapsed In Sunbeams" (Transgressive)

Arlo Parks "Collapsed In Sunbeams".

20-aastase Briti muusiku Arlo Parksi debüütalbum "Collapsed In Sunbeams" on lilyallenlikult vestluslik ja päevikulaadne pihtimuste kogumik, mis ei lämmata hilise teismeea ängi või ohvritundega. See on hoopis üllatavalt küps sissevaade Z-generatsiooni igapäevaelu rüsinatesse seoses romantiliste suhete, vaimse tervise, kehakuvandi ja soolise identiteediga, mida Parksil on oskus analüüsida läbi efektsete luulekujundite.

Madlib "Sound Ancestors" (Madlib Invazion)

Madlib, Four Tet "Sound Ancestors".

"Sound Ancestors" väärib esiletõstu juba põhjusel, et see on Ameerika produtsendi ja räppari Madlibi esimene traditsiooniline stuudioalbum, mille valmimise vastu tundis ennekõike huvi viimase sõber Kieran Hebdeni ehk Four Tet. Hebden viitsis mitme aasta jooksul nokitseda sadade failide kallal, mis Madlib talle saatis ning tulemus on sobivalt tume, tõsine ja astub üldiselt meeleolult väga sarnast sammu DJ Shadow 1996. aasta debüüdiga "Endtroducing.....".

Marvin Gaye "Funky Nation: The Detroit Instrumentals" (Motown)

Marvin Gaye "Funky Nation: The Detroit Instrumentals".

"Funky Nation: The Detroit Instrumentals" sai salvestatud 1971. aastal tekkinud jõudeajal pärast seda, kui Gaye keeldus minemast oma murrangulise 11. stuudioalbumiga "What's Going On" promoturneele. "Funky Nation" ilmuski albumi 50. aastapäeva tähistamiseks ja kulgeb oodatult enamuse ajast ilma Gaye' vokaalita, aga selletagi väga hästi – igilahedadel bassipõhjadel ja õrritavalt aeglustatud tempol nagu punane kabriolett mööda Sunset Boulevardi.

"Saturday Night - South African Disco Pop Hits - 1981 to 1987" (Cultures of Soul)

"Saturday Night - South African Disco Pop Hits - 1981 to 1987".

1980. aastad olid Lõuna-Aafrika jaoks poliitiliselt ja ühiskondlikult turbulentsed ajad. Kogumik "Saturday Night - South African Disco Pop Hits - 1981 to 1987" näitab ilmekalt, kuidas muusika suudab elada aegadest olenemata omaette reaalsuses ning pakkuda tröösti ja võimalust päriselust momendiks kõrvale astuda. Lõuna-Aafrika tantsumuusika võttis tol kümnendil palju üle sellest, mis toimus Euroopas ja Ameerikas, mistõttu on nendes lugudes vähem etniliselt lõuna-aafrikalikku ja rohkem seda, mis tuttav lääne 80ndate tantsukultuurist. Aga kosutav kuulamine sellegipoolest.

Saturday Night - South African Disco Pop Hits - 1981 to 1987 by Cultures of Soul

Weezer "OK Human" (Atlantic)

Weezer "OK Human".

Ameerika rokibändi Weezer 14. stuudioalbum, mis mängib Radioheadi 1997. aasta stuudioalbumi pealkirjaga "OK Computer", on üllatuslikult kitarrikauge ja klaverilembene meeste kohta, kes olid juba nagunii paar aastakümmet liiga kauaks jäänud tegema kolledžirokki. Weezerile omaseid lihtsaid, aga tõhusalt nakkavaid meloodiaid raamivad sellel albumil hoopis orkestraalsed seaded, mida osanuks viimase asjana nende muusikas kohata, aga mis avavad nii Rivers Cuomo laulukirjutusoskuse kui ka vokaalse võimekuse hoopis uues kontekstis.