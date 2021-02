Nädala albumisoovitused | Cassandra Jenkins, Mogwai, Tindersticks jt

Cassandra Jenkins "An Overview On Phenomenal Nature" (Ba Da Bing)

Cassandra Jenkins "An Overview On Phenomenal Nature".

Kuigi New Yorgist pärit Cassandra Jenkinsi teine stuudioalbum "An Overview On Phenomenal Nature" on tugevalt juttudekeskne, ei võta Jenkins vahetu tunnistaja rolli, vaid on pigem dokumenteerija, kelle triviaalsed, aga poeetilised kirjeldused maalivad kujutlusse peeneid impressionistlikke pilte. See on sihitult triiviva ja õhulise loomuga – põhimõtteliselt üks lihtne folkalbum – aga avardab end oma kõige ambitsioonikamatel momentidel jazz-saksofoni, ambient-süntide ja teiste nõudlike detailide kaudu, mis vihjavad Jenkinsi folgist palju kaugemale ulatuvale visioonile.

Indigo Sparke "Echo" (Sacred Bones)

Indigo Sparke "Echo".

Neile, kelle jaoks Jenkinsi lähenemine on liiga eksperimentaalne, leiavad turvalisemat folki Austraalia laulja-laulukirjutaja Indigo Sparke'i albumilt "Echo", mille on kaasprodutseerinud Big Thiefi peamine käivitav jõud Adrianne Lenker. Sparke teeb suuresti sama, mida kuulajad on harjunud saama Lenkeri loomingust – südame alt õõnsaks tegevaid kaunislugusid, mis oma täiuslikkuses näivad järgivat peaaegu et muusikalist kuldlõiget.

Mogwai "As the Love Continues" (Temporary Residence)

Mogwai "As the Love Continues".

Nõnda etableerunud ansamblil nagu seda on Šoti post-rock'i kollektiiv Mogwai puudub küll pärast enam kui 25-aastast tegutsemisperioodi vajadus ratast uuesti leiutada, eriti kui nende kord leiutatud ratas bändi jätkuvalt nii hästi edasi veab. "As the Love Continues", mis on nende kümnes, on majesteetlik ja muljetavaldav demonstratsioon veerandsaja aastaga kogutud tehnilisest vilumusest ja enesekindlast heliseadest, mis kõlab rafineeritumalt kui eales varem.

SG Lewis "Times" (Universal)

SG Lewis "Times".

Londonist pärit produtsent SG Lewis lööb oma esimesel stuudioalbumil "Times" ennekõike jalust muljetavaldava nimekirja kaastöölistega – Rhye, Robyn ja Nile Rodgers jt – keda on läbi albumi põnev avastada. Ilmselt ei ole ka SG Lewis jäänud mõjutamata koroonaajal seiskunud klubikultuurist, sest kuigi "Times" täis dualipalikult pulseerivaid ja komforti pakkuvaid nu-disko poplugusid, on tunda potentsiaali, et normaalsel ajal võiksid need lood oma bassiliinidega aknaid lõhkuda.

Tindersticks "Distractions" (City Slang)

Tindersticks "Distractions".

Inglise indie-sekstett Tindersticks, kes on tegev olnud varastest 90ndatest peale, on pannud 13. stuudioalbumil "Distractions" koroonaaja piiratud võimalused enda kasuks tööle ning võtnud maksimumi olukorrast, mis pole olnud muusika esitamise kõrval just soodus ka selle salvestamiseks. Selle pealesunnitud optimaalsuse tulemusena kasutab "Distractions" instrumentaalselt ainult hädavajalikke kitarri-, klahvpilli- jm elemente ning jätkab rohkem ruumi solisti Stuart Staplesi iseloomulikule baritonile, mis oskab end pigem tumedatoonilisel albumil näidata ajuti ka empaatilises soojuses.