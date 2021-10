Nädala albumisoovitused | Anz, Joy Crookes, PinkPantheress jt

Anz "All Hours" EP (Ninja Tune)

Manchesterist pärit DJ ja produtsendi Anna-Marie Odubote'i ehk Anzi tsirkadiaanrütmi järgides kureeritud lühialbum "All Hours" on sissevaade Ühendkuningriigi põrandaaluse tantsumuusika ajaloosse, mis püüab ühtlasi kapseldada napi 24 minuti sisse kogemust ühest 24-tunnisest peost. Electro'st garage'i ja jungle'ini välja – "All Hours" teeb korraliku kummarduse klubimuusika eri ilmingutele ning ajastutele ja annab mõista üht: pidu ei tunne kella.

Cœur de pirate "Impossible à aimer" (Bravo)

Artistinime Cœur de pirate (eesti keeles Piraadi süda) taga peituva Kanada prantslase Béatrice Martini kuues stuudioalbum "Impossible à aimer" otsib tasakaalu klaverisaatega šansoonide ja jõulise diskoproduktsiooniga poplugude vahel ning üldjoontes ka leiab selle. Prantsuse keele oskus pole vajalik, lihtsalt nautige selle maailma ühe musikaalsema keele kõla.

Joy Crookes "Skin" (Insanity / Sony)

Londonis sündinud ja üles kasvanud Bengali ja Iiri juurtega Joy Crookes'i album "Skin" on veenev ning enesekindel debüüt ja võiks meeltmööda olla neile, kes tunnevad igatsust varalahkunud Amy Winehouse'i järele. Crooke, kelle esimene singel ilmus tegelikult juba 2016. aastal, on andnud oma ideedele aega parajalt settida ja selgineda ning leidnud oma saundi, kus Motowni mõjud ristatud sobivalt kaasaegse popiproduktsiooniga. Suitsune, aga voolab nagu mesi.

Le Ren "Leftovers" (Secretly Canadian)

Montrealist Kanadast pärit Lauren Speari ehk Le Reni uus album "Leftovers" kõlab nagu mõni kadunud album 60ndatest. Märksõnad "hõredad kitarriseaded" ja "õrn vokaal" võivad kõlada paberil kui tüüpiline massikaduv laulja-laulukirjutaja, aga Speari loomingus kõlab kogemus, mis annab selle kuulamiseks võetud ajale mõtte. Päikesest pleekinud ja möödunud aegade tolmust kaetud folk-muusika, mis ei vaata läbielamistele ning elutraagikale peale niivõrd ennasthaletseva, vaid elutarga pilguga.

PinkPantheress "To Hell With It" (Parlophone)

TikTokist hoo sisse saanud, kuid nüüdseks magusa plaadilepingu allkirjastanud Inglise produtsent PinkPantheress ja tema miksteip "To Hell With It" tuletab meelde, et sotsiaalmeedias on oma helged nurgatagused. Enamik miksteibi lugusid ei küüni palju üle pooleteise minuti ja album on vaevu 19 minutiga läbi, aga PinkPantheressi magamistoa-DnB on tõhus ja lootustandev sissejuhatus sellesse, mida Z-põlvkonnalt muusikas oodata.