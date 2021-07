Nädala albumisoovitused | Laura Mvula, Snapped Ankles, Cosha jt.

Bobby Gillespie & Jehnny Beth "Utopian Ashes"

Primal Screami ninamees Bobby Gillespie pani pillid samasse kotti endise Savagesi laulja Jehnny Bethiga, tulemuseks teatraalne ja hingestatud album "Utopian Ashes". Plaadil on mõlemad muusikud liikunud žanriliselt välja oma mugavustsoonist, kuid moodustavad koos võimsa duo, kus mahedad vokaalid ja meisterlik instrumentaal käivad käsikäes. Kantrirokiliku kõlaga nukrameelne album pole lihtne kuulamine, kuid maalib kauni fiktiivse loo purunevast abielust ning on kindlasti üks selle aasta üllatajaid.

Laura Mvula "Pink Noise"

Briti laulja Laura Mvula kolmandat stuudioalbumit võiks nimetada ka come back'i albumiks, sest viimati andis Mvula täispika plaadi välja 2016. aastal. Ja milline särav come back see on... Analoogsüntesaator, julged funky'd bassikäigud ja tema võimas vokaal teevad sellest isikupärase popalbumi, mis kinnitab, et laulja on enesekindel ja leidnud kõla, millega rahul on. Nüüd jääb vaid loota, et 2018. aastal Jazzkaare raames Eestis väisanud Mvula ka selle loominguga meid taas kostitama tuleb.

Snapped Ankles "Forest of Your Problems"

Briti bändi Snapped Ankles kolmas stuudioalbum toob kuulajani post-pungi rütmid, mis sobivad isegi tantsimiseks. Bänd, mille taga olevate muusikute identiteet pole teada ning mis väidab end elavat puude otsas, on ise uue albumi kohta öelnud, et selle sõnumit saab tõlgendada mitut moodi, olgu teemaks siis meie planeedi üldine seis või ka inimese enda "probleemide mets". Meisterlikult tehtud elektroonilise kõlaga post-punk album ning võimalik, et Snapped Anklesi seni parim.

Cosha "Mt. Pleasant"

"Mt. Pleasant" on Iiri laulja-laulukirjutaja Cassia O'Reilly debüütalbum artistinimi Cosha alt. Kui eelmise nime Bonzai alt andis O'Reilly välja muusikat suure plaadifirma abiga, siis nüüd on laulja end vabaks murdnud, vahetanud nime ning uuel plaadil on ka see loominguline vabadus säravalt kõlamas. Mõnusad R&B sugemetega sensuaalsed lood näitavad Cosha enesekindlust ning esindavad teda kui artisti, kelle loomingulised otsused on täielikult tema enda kätes.

Devonte Hynes "In Treatment"

Devonte Hynesil, kes on enim tuntud artistinimega Blood Orange, on olnud kiired ajad - lisaks koostööloole Mykki Blancoga ja Netflixi sarjale "Beckett" loo kirjutamisele on muusik valmis saanud soundtrack'i ka HBO sarjale "In Treatment". Aeglase kulgemisega instrumentaalpalad, kus domineerivad peamiselt klahvid ning keelpillid, näitab tema mitmekülgsust ning pakub avastamisrõõmu senistele Blood Orange'i fännidele.