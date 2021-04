Nädala albumisoovitused | Dry Cleaning, Erki Pärnoja & Collegium Musicale, Godspeed You! Black Emperor jt

Dry Cleaning "New Long Leg" (4AD)

Dry Cleaning "New Long Leg".

2019. aastal kokku tulnud ehk vaevu kolm aastat tegutsenud ansambli Dry Cleaning debüütalbum paneb küsima, kui palju uusi inglise postpungibände veel skeenesse mahub, sest see on üks järjekordne selline. Dry Cleaningu kasuks räägib küll see, et isegi kui need bassiliinid ja kõnetaoline vokaalosa on väsitavalt žanritüüpilised, siis laulja, muu hulgas ülikooli õppejõuna töötav Florence Shaw toob naishäälena ja erudeeritud tähelepanekutega siia vähemalt üksjagu huvitavust. Tema deadpan, eemalolev, ajuti peaaegu et tehislikuna toimiv vokaal võiks vabalt täita uue põlvkonna Kim Gordoni kohta.

Erki Pärnoja ja Collegium Musicale "Anima Mae" (Erik Lindström)

Erki Pärnoja ja Collegium Musicale "Anima Mae".

Kitarristi ja helilooja Erki Pärnoja ning kammerkoori Collegium Musicale kahas sündinud teos "Anima Mea", mis sai salve sügisel Tallinnas Jaani kirikus toimunud esitlusel ja järelproduktsioonis heliliselt timmitud, on Pärnoja melanhoolse esteetilise tunnetuse seni täiuslikeim väljendus, mis leiab oma tõelise sügavuse just sümbioosis Collegium Musicale kooriseadetega. Pärnoja on julgelt võtnud ette ülesande, mille ambitsioonikus peaks äratama aukartust mis tahes kogemusega muusikus ja lahendanud selle kindlasti mitte näiva kergusega, vaid tuntava pühendumuse ja põhjalikkusega.

Flock of Dimes "Head of Roses" (Subpop)

Flock of Dimes "Head of Roses".

Ansamblist Wye Oak välja kasvanud Jenn Wasneri sooloprojekti Flock of Dimes teine kauamängiv "Head of Roses" on esmapilgul õpikutarkuste järgi vermitud järjekordne indirokialbum. Aga kui korjata üles puutumused elektroonilise muusika elementidega ning jälgida, kuidas kitarr albumi arenedes üsna pea keskse rolli üldse minetab, saab selgeks, et žanrireeglid on Wasneri jaoks triviaalse tähtsusega. Südamevalualbum nagu see on – lõpuks loevad siin ennekõike ikka tunded.

Godspeed You! Black Emperor "G_d's Pee AT STATE'S END!" (Constellation)

Godspeed You! Black Emperor "G_d's Pee AT STATE'S END!".

Kanadast Montrealist pärit eksperimentaalse post-rock'i ansambli Godspeed You! Black Emperori looming on endas alati kandnud anarhistlikke allhoovusi. Pandeemia-aasta taustal valmis saanud seitsmes stuudioalbum "G_d's Pee AT STATE'S END!" laiendab bändiliikmete paindumatult põhimõttelise maailmavaate kandepinda veelgi. See on kui ood praeguse maailmakorra lõpuaegadele, mis näivad – vähemalt Godspeed You! Black Emperori filosoofia järgi – olevat igatahes juba kohal.

Iglooghost "Lei Line Eon" (Gloo)

Iglooghost "Lei Line Eon".

Inglise elektroonilise muusiku Seamus Rawles Malliaghi monikeri Iglooghost alt välja antud neljas stuudioalbum "Lei Line Eon" on täielik omareeglitega post-muusika. Isegi kui momenditi võrsub sellest midagi äratuntavamat – nt popmuusika, mis on küll pea täielikult uputatud igast glitch'idesse – , libiseb see oma ülikineetilisuses ja intensiivsuses kuulaja käest ikkagi ära. "Lei Line Eon" on küllaltki personaalse moega ega löö mastaabiga, samas on tuntav, kuidas see Iglooghosti loodud omailm albumi kestel muutub, moondub ja universumi kombel iseenda piirides pidevalt paisub.