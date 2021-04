Erki Pärnoja kooriteosest "Anima Mea": alustasin esialgu valest otsast

Möödunud aasta novembris toimus Tallinnas Jaani kirikus kontsert, kus tuli esmaettekandele Erki Pärnoja ja Collegium Musicale koostöös valminud kooriteos "Anima Mea", mis on nüüd jõudnud ka albumile. Pärnoja kinnitas ERR-ile, et tegeles selle teosega väga põhjalikult.

Erki Pärnoja on tänaseks löönud kaasa erinevates jazzprojektides, olnud ansambli Ewert and the Two Dragons kitarrist ning avaldanud ka kolm sooloalbumit. Kui ta sai aga 2019. aastal Collegium Musicalelt pakkumise kirjutada neile täiesti uus teos, võttis ta pakkumise kohe vastu, kuigi varasemast puudus tal kogemus koorimuusika kirjutamisel.

"Esmalt oli üllatus väga suur, aga samas tundsin, et olin põhimõtteliselt just seda kõnet oodanud, sest olin otsinud mingit uut vaatenurka, vahendit või väljundit," tõdes ta ja mainis, et see tööprotsess oli mitmekülgne. "Ma alustasin, nagu hiljem selgus, valest otsast, ma hakkasin kohe kirjutama ja otsima helisi, aga ma sain aru, et seekord peab alustama hoopis teisest otsast ehk tekstist."

Pärast poolteist aastat kestnud tööd, mille käigus kuulas ta suures osas vaid koorimuusikat, sai teos lõpuks valmis ning jõudis eelmise aasta novembris ka publiku ette. Tänaseks on kogu kontserdil kõlanud materjal koondatud ka plaadile, Erki Pärnoja ei soovi seda nimetada klassikalisest mõttes kontsertalbumiks, kuna materjali järeltöötlus oli väga põhjalik.

Kui ühelt poolt tegelesid nad stuudios lihtsalt helilihvimise ja nivoodega, siis samas rõhutas Pärnoja, et järeltöötluses on võimalik ka mingeid asju paremini esile tuua. "Kirikuakustikas on paljud asjad väga orgaanilised, aga võib-olla see ei talletu mikrofonidesse samamoodi nagu tajuks seda kuulaja saalis," mainis ta ja lisas, et seetõttu tahtsid nad mingeid asju esile tõsta ja töödelda tehisakustika ja kajadega.

Album "Anima Mea" ilmus nii vinüülil kui ka CD-l, samuti on Erki Pärnoja ja Collegium Musicale koostöös valminud teos kättesaadav erinevatel voogedastusplatvormidel.