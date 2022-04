Erki Pärnoja loost "Volga": nüüd on tähendus vastupidine kui kirjutades

Erki Pärnoja rääkis "Vikerhommikus" oma miniatuuridest koosnevast klaverialbumist "Volga: Six Pieces for Piano". Autori sõnul rääkis albumi nimilugu kunagi inimeste liitmisest, aga praegu, sõjasündmuste kontekstis, on see lugu omandanud vastupidise tähenduse.

Pärnoja sõnas, et muusikas on "ühendav niit" inimene ise, lisades, et Ukraina inimeste kannatus on ka tema loomingut mõjutanud. "Kui kirjutasin "Volga" loo, tähistas see minu jaoks inimeste ühendamist. Nüüd mõtlen sellest jõest vastupidiselt kui kirjutades. Kui suurest lahutajast."

Saates tuli jutuks kitarri (mis on Pärnoja n-ö põhiinstrument) ja klaveri (mille palasid ta uus album kätkeb) erinevuse küsimus. Selle kõrval ka tõsiasi, et möödunud aastal andis Pärnoja välja kooriteose "Anima Mea".

Pärnoja läheneb muusika eri vormidele omamoodi olemuslikult, öeldes, et ta hing ei lase tal ainult kitarri mängida. "Tuleb edasi minna. Mulle meeldib, kui tulevad värsked ideed, mida hakata jahtima. See ei tule nii, et järsku hakkas koorimuusika meeldima ja nüüd teen albumi. Sellele eelnevad aastad õppimist ja süvenemist."

Muusik rääkis, et praegu valmistub ta oma soolokontserditeks. Eesolevatel esinemistel kuuleb Pärnoja kitarrimuusikat, mida ta enda puhul siiski kõige loomulikumaks peab.