Nädala parimad lood | Cardi B, Robyn, Ten City jt.

Röyksopp & Robyn "Monument (Olof Dreijer Remix)"

Vahel tekib isegi tunne, et olen kõikvõimalikke Robyni remix'e rohkem kuulanud kui tema originaallugusid. Mitte, et sellest midagi halba oleks: värske Olof Dreijeri töötlus on imekaunis tantsumuusika, mida on raske mingi konkreetse žanri piiritleda. Lugu, mis teeb lihtsalt tuju heaks.

Dolenz "Electric Fence"

Dolenz on veider produtsent, kes ühest küljest teeb justkui klassikalist instrumentaalset hip-hopi, kuid tema juured ja saundid on selgelt Briti bassimuusikast läbi imbunud. Tema värske albumi "Electric Fence" nimilugu on just midagi sellist: esimesest sekundist gaas-põhjas mentaliteediga bänger, mis veiderdab ja väänleb hullumeelselt.

Silkie "Ring Mod"

Silkie on tuntud ennekõike dubstep'i produtsendina, kuid tema värske kauamängiv "Panorama" on midagi palju peenemat ja ootamatumat. Rütmiskeemid laenavad küll üht-teist dubstep'ist, kuid ta lõhub julgelt žanritraditsioone ja ehitab üles hoopis rikkaliku ja värvikireva elektroonikakosmose. "Ring Mod" on plaadi täielik pärl.

Ten City "Be Free"

Ma ei tea, kas keegi isegi oskas oodata, et legendaarne house-duo Ten City uuesti muusikat tegema hakkab, aga nüüd see tõesti juhtus. Byron Stingily ja Marshall Jeffersoni värske lugu "Be Free" on parim näide suurejoonelisest hea tuju house'ist, mida kuulates tekib täielik suveigatsus. Sulagu lumi, vajame päikest, päikest, päikest.

Brent Faiyaz & DJ Dahi "Gravity (feat. Tyler, The Creator)"

Kui Tyler, The Creator juba oma käe vaevub kuhugi külge panema, siis sünnib sellest ikka ja alati midagi huvitavat. Koos Brent Faiyazi ja Dj Dahiga valminud lugu "Gravity" on mõnusalt laisk R&B, jääb mulje, nagu lesiksid nad diivanil ja loobiksid riime täiesti ükskõikselt. Mulle isiklikult meeldib selline muusikaline laiskus väga!

T.O.N.I. "No Thoughts, Just Vibes"

Sarnase rauge hip-hopi ka jätkame. Briti artisti T.O.N.I. värske lugu on täpselt see, mida pealkiri lubab: vaid tunni ajaga salvestatud lugu sündis freestyle'ina, midagi ta endale ette kirjutanud polnud. Selline kiire loominguline puhang aga ei tähenda, et "No Thoughts, Just Vibes" oleks kuidagi üheplaaniline lugu, huvitavaid detaile ja nurgataguseid on seal piisavalt.

Echo Brown "Love Won't Do"

Tõeliselt head trummi ja bassi satub viimasel ajal liigagi vähe ette. Õnneks on produtsent Echo Brown ühendanud oma värskes loos "Love Won't Do" kõik need elemendid, mis mulle meeldivad: mõnusalt sügav vokaal, hea tugevad bassid ja köitev atmosfäär. Lihtne lugu, aga rohkem polegi vaja.

Olivier St.Louis "Runnin' Wild"

Haiti-Kameruni juurtega muusiku Olivier St.Louis' loomingust kiirgab alati positiivsust ja nii ka värske albumi "M.O.T.H." puhul. Plaadi parim lugu on hoogne ja suvine RnB-tiksumine "Running Wild", mis küll ilmus esialgu küll juba möödunud aastal, kuid plaadile on jõudnud pikem versioon. Rohkem rõõmu ja päikest ei tule kunagi kahjuks!

DJ Swagger & DJ AEDIDIAS "Don't Call Me"

Uus nädal ja jälle värsket kraami plaadifirmalt Shall Not Fade. Sel korral produtsentide DJ Swagger ja DJ AEDIDIAS koostöös valminud lugu "Don't Call Me" nende ühiselt EP-lt "Speed Limit". Uskumatult hea vokaaliga UKG, mis käib repeat'i peal juba mitu päeva.

Cody Currie "When the Time Is Right"

Mida aeg edasi, seda populaarsemaks disco jälle muutub. Ühelt poolt teevad seda popdiivad nagu Roisin Murphy ja Jessie Ware, kuid teisalt poolt on see ka house'is taas üha valdavam trend. Cody Currie värske singel "When the Time Is Right" on sume ja imekaunis lugu randa ja peole, kohvikusse ja ka niisama diivanil lesimiseks.

Kito "Recap (with VanJess & Channel Tres)"

Olen juba varem seda maininud, et Channel Tres koostööprojektid on alati suurepärased ning värske pala "Recap" ei murra seda mustrit. Täiesti vastupandamatu hip-house, millel on meeletu pophiti potentsiaal, kuigi vaevalt see kunagi nii suure auditooriumi kõrvu jõuab. VanJess on ka alati veetlev!

Tkay Maidza "Kim (feat. Young Baby Tate)"

Ai kui mõnus on selline moodne hip-hop, kus bassid kõlavad nagu hiiglaslikud tarretised, kumisedes, lödisedes ja põrgates graatsiliselt edasi-tagasi läbi kogu loo. Tkay Maidza ja Young Baby Tate loobivad oma tihedaid riime just sellisele taustale, ja see on kõik kõlab eriti hästi kokku. Produktsioonis on ka leitud hea tasakaal toore energia ja lihvituse vahel.

Fredo "Ready (feat. Summer Walker)"

Briti hip-hopi viimase aja üks suuremaid nimesid on just Freda ja tema värske album "Money Can't Buy Happiness" on samuti parimas mõttes suurejooneline popmuusika. Plaati kõige säravam pophitt on "Ready" koos Summer Walkeriga, mis kõlab nagu parim Drake'i lugu, mida Drake kunagi ei teinud.

Fracture "Biscotti"

Paar nädalat tagasi tõin oma nädala parimate lugude valikus välja Fracture'i veidra alternatiivpopi bängeri "Shada Shada", aga sel korral on valikus midagi palju klassikalisemat. Kogu tema värske EP "Velocity" on suurepärane, aga parim peolugu on sealt kindlasti minimalistlik, aga samas üleelusuuruste bassidega "Biscotti".

Cardi B "Up"

Kas Cardi B teeb oma värskes singlis "Up" midagi uut? Muidugi mitte, aga tema muusikaline mudel on tänaseks nii täpselt paika lihvitud, et ta võiks sarnaseid singleid veel aastaid välja lasta ja need murraksid kõik edetabelite tippu. Kuulake lihtsalt loo refrääni, see imetäpne flow paneb ahhetama. Super lugu.

Pitsa "Tuhat eid (feat. Maian)"

Eesti popmuusikas on veidraid fenomene palju, aga värske trio Pitsa, kuhu kuulvad Boipepperoni, Reket ja Kohver, on üks kummalisemaid. Nende debüütplaadil "Calzone" kohtub estobiit kõige moodsama produktsiooniga, ja imelikul kombel see töötab. Lugu "Tuhat eid" on aga personaalne lemmik, päkapikudisko pole kunagi varem nii hästi kõlanud.

Diplo & Sonny Fodera "Turn Back Time (Bklava Remix)"

Noore Londoni produtsendi Bklava karjäär on väga lühikese ajaga plahvatanud. Alles avaldas ta oma esimesi nakkavad UKG-bängereid, kui järsku remix'ib ta Diplo ja Sonny Fodera koostöölugu "Turn Back Time". Kui originaalis on see lugu popilik piano house, siis Bklava süstib loosse juurde värvi ja põnevust, nii et sellest saab hoopis igati värske bassimuusika.

Iglooghost "Sylph Fossil"

Iglooghost on produtsent, keda on väga lihtne vihata. Tema muusika on ülelaetud, naeruväärne ja kohati isegi häiriv, kuid seal on üks oluline detail: ta on suurepärane laulukirjutaja ja vapustavalt täpne produtsent. Kui tema varasem looming kõlas kui steroididel popmuusika, mis on sattunud reivile, siis värske singel "Sylph Fossil" seisab kuskil bassise trap'i ja moodsa klassikalise muusika vahel. Jah, see ongi erakordselt veider, aga samas imekaunis.

Al Wootton "Maenads"

Üldjuhul jääb viimase aja dubstep minu jaoks väga igavaks. Lood tammuvad ühe koha peal ja kui seal ka toimub midagi põnevamat, siis mängitakse pidevalt samade elementide ja mustritega. Al Wootton, kes on teinud ka palju UKG-d ja sürreaalset bassimuusikat, lihvib aga oma värskel EP-l "Maenads" dubstep'ist maha kõik ebaolulise. Järgi jäävad tihedas udus põrkavad bassid, mis meenutavad pigem ambient'i kui tantsumuusikat.

Bobby Sessions "I'm A King (feat. Megan Thee Stallion)"

Tunnistan ausalt, et mind ei saaks legendaarse komöödia "Prints Zamundast" järjelugu vähem huvitada, aga kui seal kõlab nii hea muusika, siis peaks vist võimaluse andma. Bobby Sessionsi ja Megan Thee Stallioni "I'm A King" on tipptasemel produktsiooni tantsuline hip-hop, mis lausa nõuab, et seda üha uuesti ja uuesti kuulata.

Kuula kõiki lugusid siit: