Nädala parimad lood | Tyler, The Creator, Kings of Leon, Drake jt.

Sel korral keskendub nädala parimate lugude valik taas suures osas just tantsumuusikale, kuid sinna kõrvale mahub ka uut materjali eriti suurtelt tegijatelt. Kings of Leoni värsket materjali, Drake'i uus EP, Tyler, The Creatori Coca-Cola reklaamile tehtud veidrus ja isegi Bruno Mars jõudis valikusse.

India Jordan "And Groove"

Väga tore, et legendaarsed plaadifirmad võtavad ka UKG taustaga produtsente oma tiiva alla. India Jordan annab õige pea Ninja Tune'i alt välja albumitäie muusikat, esimene singel "And Groove" on lugu, mis jätab kuulaja ootama. Hetkel, kui ootad, et nüüd vajutab produtsent gaasi põhja ja keerab bassid mürtsuma, jääd sa tühjade pihkudega, aga just selles peitubki loo võlu.

Mouse on Mars "Doublekeyrock"

Saksa eksperimentalistide duo Mouse on Mars avaldas terve albumitäie katsetusi ja veidraid muusikalisi eksperimente, kuid plaadi "AAI" parimad hetked on ikkagi need, kus õrna tantsubiiti peale on kihiti laotud moonutatud sämpleid ja katkimurtud rütmikilde. "Doublekeyrock" on sellest hea näide.

DJ Black Low "9 Days (feat. DJ Saxo Boy)"

Plaadifirma Awesome Tapes from Africa asjad muudavad ikka ja alati tuju heaks. 20-aastane Lõuna-Aafrika produtsent DJ Black Low võiks vabalt oma loomingut avaldada tuntud footwork'i plaadifirmade alt, kuid ei, ta nokitseb omaette ja teeb täiesti omanäoliste saundidega tantsumuusikat, mis võtab oma ootamatusega esimesel kuulamisel isegi suu lahti.

Alostmen "Bayiti (rRoxymore Remix)"

Remix, mis ka remix on. Produtsent rRoxymore võttis Ghana bändi Alostmen arhailise maailmamuusika ja muutis selle kõige moodsamaks žanriüleseks elektroonikaks. Sellest loost on isegi raske midagi rääkida, lihtsalt kuulake ja imestage.

AJ Tracey "Anxious"

Rõõm näha, et AJ Tracey ei väsi ning annab ikka ja jälle väärt materjali välja. Tõsi, värske singel "Anxious" vaatab eemale tema Briti juurtest ja mõjub isegi pigem minimalistliku USA gängstaräpina, aga omamoodi kultuurisillana on see ikkagi huvitav eksperiment.

Drake "What's Next"

Nojah, uus Drake kõlab muidugi nagu eelmine ja üle-eelmine Drake, aga tema muusikaline mudel on nii täpselt paika keeratud, et mingil mõistmatul põhjusel tahan seda ikka ja jälle kuulata. Värske EP "Scary Hours 2" avalugu "What's Next" on mõnusalt toores ja justkui produtseerimata teos, millele on raske vastu panna.

Tyler, The Creator "Tell Me How"

Hip-hopi tuntuim veidrik Tyler, The Creator tegi Coca-Cola reklaamile muusikat ja muidugi pole see mingi normaalne lugu. "Tell Me How" kestab vaid veidi üle kahe minuti, kuid tundub oma tiheduse tõttu mitu korda pikem. Tyler lausub tümpsuva biidi peale suvalisi fraase ja sellest tuleb kokku üks tema viimaste aastate parimaid lugusid.

Brittany Howard, Joy Anonymous, Fred again... "Stay High again..."

Ma ei tea, mida produtsent Fred again... hommikuks sööb, aga iga tükk tema loomingust on praktiliselt veatu. Värske singel "Stay High again..." koos Brittany Howardi ja Joy Anonymousega on rõõmsameelne by the book house, aga kas selles on midagi halba? Tahaks mööda tuba ennastunustavalt ringi tantsida ja kaasa laulda.

RAY BLK & Giggs "Games"

Giggs tulistab tumedamaid riime, RAY BLK pehmendab seda ja lausub sinna kõrvalt sulnilt ja lummavalt. Nende värske ühine singel "Games" on vapustavalt hästi produtseeritud, sellele loole on praktiliselt võimatu midagi ette heita.

Laura Mvula "Green Garden (1/f Version)"

Väga äge, et Laura Mvula otsustas oma suurimale hitile "Green Garden" hoogu juurde anda ja avaldada eriti tantsuka ja funkiliku uusversiooni. Mitte, et originaal kuidagi kehvem oleks, aga võib-olla on just see värske variant midagi sellist, kuhu see lugu esialgu pidanukski pürgima...

Bruno Mars & Anderson. Paak (Silk Sonic) "Leave The Door Open"

Pole just keeruline arvata, millist muusikat võib oodata siis, kui kokku saavad Bruno Mars ja Anderson. Paak. Kaks souliliku popi ja hip-hopi tipptegijat võluvad kuulajat oma ingellike vokaalide ja šarmiga. Pole midagi teha, see toimib imeliselt.

Kings of Leon "When You See Yourself, Are You Far Away"

Kunagise lemmikbändi Kings of Leon uut materjali on mul võimatu objektiivselt hinnata. Uue albumi "When You See Yourself" iga järgnev lugu tõmbab lahti mälupildid ja lükkab nostalgiarattale hoo sisse, seega minu poolt täiesti ebaobjektiivne valik. Plaadi avalugu "When You See Yourself, Are You Far Away" meenutab kõige enam bändi parimaid aegu...

Lapalux "Total Realisation, Total Chaos (Part II)"

Pisut lummavat ambient'i ka siia vahele. Lapalux on teinud sulnist popmuusikat, sillerdavat elektroonikat ja käredat tantsumuusikat, värske EP "Total Realisation, Total Chaos" on aga fragmentidest koosnev ambient-suurteos, mis peaks praegusel keerulisel ajal pisut lootust andma.

Norf Face "Freezing"

Briti räpi supergrupp Norf Face, kuhu kuuluvad Capo Lee, Jme, Frisco ja Shorty, teeb just seda, milles nad kõige paremad on: tumedat hip-hopi, kus tulistatakse üksteise võidu riime ja taevast katavad tumehallid pilved. "Freezing" on värske EP tipphetk.

Wanderist "Machines Have Feelings Too"

Duo Dam Swindle üks liikmetest on juba mõnda aega sooloartistina Wanderist nime alt muusikat avaldanud, tema värske singel "Machines Have Feelings Too" on justkui saladus. See lugu avab end just vajalikul määral, et kuulaja külge köita, aga enamik jääb ka pärast kolmandat-neljandat kuulamist teadmata. Äge autorielektroonika, kus on elemente electro'st ja house'ist.

Tuff Culture "Them Days (feat. SG)"

Paar minutit UKG rõõmu. Naeruväärselt lihtne ja üheplaaniline UK garage, aga palju rohkemat polegi vaja. Kui tuju läheb halvaks, siis see lugu peaks küll pisut energiat ja jõudu juurde andma.

The Streets "Who's In The Bag (21st June)"

Meil on kinod-teatrid-kontserdimajad märtsi lõpuni kinni, britid peavad juunikuuni ootama. Muidu pigem leebe tüüp The Streets vajutab seetõttu gaasi põhja ja tegi eriti rajude bassidega bängeri. Ootamatu, aga väga nakkav lugu.

Pinty "Comfort Me (feat. Emma-Jean Thackray)"

Kes tahab aga klassikalisemat The Streetsi kuulata, siis Pinty kõnnib parimas mõttes Mike Skinneri jälgedes. Pehme biit ja esiplaanile tõstetud vokaal, mis meenutavad täpselt The Streetsi kuldaega.

Rochelle Jordan "All Along"

Ei möödugi enam naljalt nädalat ilma Rochelle Jordanita. Tema singel "All Along" on hea astumisega bassine RnB, kus on veidi badass-vaibi ja näpuotsaga seksikat lummust.

Patrick Topping "Disco Hits (feat. Hayley Topping)"

Pehme pop-house, mis viib rännakule läbi karikatuurse 1980. aastate popkultuuri. Süntesaatorid on hoopis teisest ajastust, produktsioon see-eest mõjub värskelt ja igati moodsalt.

Knox/Hawkins "I Don't Want To"

Mark Hawkinsi ja Donnell Knoxi värske koostöö-EP "12th Planet" eksleb kuskil techno ja house'i hall-alas ning lugu "I Don't Want To" on sellest parim näide. Pane natuke helgust juurde ja see võiks olla suvine piano house, praegu on see tumeda angaarireivi bänger.

Ten City "Devotion (Marshall Jefferson Remix)"

House'i-legendide Ten City loo "Devotion" töötlus Marshall Jeffersoni poolt on kui pehme padi, millele pikali heita ja siis õndsalt kerra tõmmata. Kolm ja pool minutit muusikalist päikest.

Nicolas Duque "Moshpit Rave"

Kolumbia produtsent Nicolas Duque on meeletu Briti tantsumuusika fänn ning ta suudab selle imeliselt oma loomingusse valada. Värske EP "Breaks N' Pieces, Vol. 6" põnevaim pärl on jungle'i ja UKG elemente segav "Moshpit Rave".

Wilfy D "My Life"

Imekaunis UK garage, millel pole mingit pistist 2021. aastaga. Parimas mõttes nullindate alguse UKG, mis teeb tuju heaks.

Hyyken "Passion Innit"

IIri produtsent Hyyken keerab bassimuusika pahupidi ja näitab, kui köitev võib olla kastist välja mõtlemine. Mõnusalt vetruvad süntesaatorid ja äge vokaalsämpel.

Perfume Genius "Describe (A. G. Cook Remix)"

Tunnistan ausalt, et Perfume Geniuse looming on minu jaoks tundunud liiga maneerlik ja pateetiline, kuid tänu PC Musicu ninamehe A. G. Cooki töötlusele loost "Describe" jõuab ta mulle vist lõpuks kohale. See on veider ja tükkideks kistud ballaad, mille Cook on meelega täiesti valesti kokku pannud.

Ovid "Cold Snap"

Väga robustne ja arhailine grime'i taust, mis mõjub praeguses ajas kuidagi kohatu ja ebaolulisena, aga just see muudabki Ovidi värske singli "Cold Snap" eriliseks. Siin on grime'i algusaegade toorest jõudu, kujutaks igati ette näiteks Wiley't sinna peale riime tulistamas.

Everyone You Know "Just For the Times"

Eesti muusikas seda veel niiviisi märganud ei ole, aga Briti tantsumuusika on viimasel ajal küll kuidagi rõõmsameelsemaks ja päikselisemaks muutunud. Tumedus on asendunud rõkkava ja lootusrikka meeleoluga, mis otsekui vastandub praegusele keerulisele ajale kogu maailmas. Produtsentide duo Everyone You Know lugu "Just For the Times" kinnitab seda mõtteviisi.

Major Lazer "Diplomatico (feat. Guaynaa)"

Kui ma ratsionaalselt hindan, siis see lugu ei tohiks mulle meeldida. Produtsent Diplo egotripp jõudis maksimumi, kui ta suutis end isegi loo pealkirja toppida, aga unustame selle: Major Lazer on pöördunud õnneks tagasi enda dancehall-juurte juurde ja realiseerib selle veenvalt.

Polldarier "Spiritual"

Elektroonika, kus kuulajale ei anta sekundikski hingamisruumi. Polldarieri värske singel "Spiritual" meenutab rohkem metalit kui tantsumuusikat, kuid kõik tema elemendid pärinevad ikkagi tantsumuusikast. Seal on veidi lõhutud footwork'i ja industrial'it, kuid see kaos on nii täpselt produtseeritud, et kuulajal ei kao hetkekski fookus.

Kuula kõiki lugusid: