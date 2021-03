Nädala parimad lood | Jungle, Elkka, Heleza jt

Üllataval kombel tilkus suurem osa selle nädala parimatest lugudest mitte reedel, mis on ju nii-öelda ametlik uue muusika päev, vaid kogu nädala jooksul. Kui selle nädalast valikut mõne sõnaga kirjeldada, siis kuidagi erakordselt palju on diskot.

Lime "Babe We're Gonne Love Tonight (Jacques Greene Remix)"

Pealtnäha on see muidugi täiesti sürreaalne remix. Kanada üks põnevamaid uue laine produtsente Jacques Greene on võtnud töödelda legendaarse Kanada diskobändi Lime 1982. aasta loo "Babe We're Gonna Love Tonight". See ootamatu töötlus toimib aga uskumatult hästi: diskohitist on saanud hoopis pisut melanhoolne klubibänger.

Elkka "Burnt Orange"

Londoni produtsendi Elkka lugu "I. Miss. Raving" oli kahtlemata üks 2020. parimaid muusikalisi hetki, värske singel ei jää sellest aga kaugele maha. "Burnt Orange" on minimalistlikum, seal on vähem stiihiat ning imelikul kombel kõlab see lugu isegi lootusrikkalt ja päikseliselt, Õrnalt kõlab selle nakkava süntesaatorikäigu taustal justkui kevadlindude sädistamine, või kuulen ainult mina seda?

Andy Stott & Alison Skidmore "The Beginning"

Produtsent Andy Stott on oma loomingus alati täiesti ettearvamatu: kui tal on tuju, siis võib ta teha kõige rajumat tantsukütet, kuid sealgi on alati mingisugune knihv sees. Värske singel "The Beginning" Alison Skidmore on justkui pahupidi pööratud new wave, kus kohtab selgete rütmiskeemide asemel hoopis udus ekslevat vokaali ja kakofoonseid süntesaatoreid. Kummituslik elektroonika par excellence.

Jungle "Keep Moving"

Kas Briti ansambel Jungle teeb oma värskes singlis "Keep Moving" midagi uut? Otseselt mitte, aga nad suudavad oma muusikalist mudelit, kus on ühendatud disco, indie pop ja õrnad tantsumuusika mõjutused, aina peenhäälestada. Kui 2018. aastal ilmunud album "For Ever" oli eriti tugeva gruuviga, siis värske materjal tundub olevat suurejoonelisem ja ehk isegi vanakoolim, aga seda heas mõttes.

Disciples "Solid Gold (feat. bshp)"

Uue kooli discoga ka jätkame. House'i trio Disciples vaatab oma värske singliga "Solid Gold" ajas tagasi, kuid ei mõju seejuures tüütu retrona: siin on pisut french touch'i, mida tasakaalustab tõeliselt mahlaste bassidega moodne disco. Taas üks neid lugusid, mida võib ju laisalt diivanil lesides kuulata, aga see pala lausa nõuab head ööklubi helisüsteemi ja ekstaatiliselt tantsivat publikut.

The Vision "Down (feat. Dames Brown) (Riva Starr VIP Remix)"

Ja veel discot! Kuigi The Visioni eelmisel aastal ilmunud lugu "Down" oli tehniliselt tantsumuusika, siis mängis originaal pigem rauge ja laisa meeleolu peale. Riva Starri värske töötlus on aga energiline ning päikseline suvehitt, mis ei üllata millegi uuega, kuid saab vanas tuttavas diskoliku house'i mudelis vapustavalt hästi hakkama. Vahel polegi rohkemat vaja.

Metronomy "The Look (MGMT Remix)"

Esmapilgul tekkis kohe küsimus: oot-oot, miks peaks MGMT tegema remix'i Metronomy kümme aastat tagasi ilmunud hittloole? Selle taga ongi tegelikult bändi albumi "The English Riviera" kümnes sünnipäev, mida tähistatakse uusväljalaske ning värskete töötlustega. Pidin korduvalt kuulama nii originaali kui ka remix'i, et mõista, mis neis täpselt erinevat on, kuid põhiolemus ongi samaks jäänud. MGMT on loo lihtsalt veel ilusamaks produtseerinud ning andnud sinna juurde lisadoosi gruuvi, millest jäigi ehk originaalis pisut puudu.

Ivy Lab "Suzuki"

Üldiselt on produtsentide duo Ivy Lab teinud pigem sirgjooneliset ja igavapoolset trummi-bassi, kuid nende värske singel "Suzuki" on midagi palju huvitavamat. Siin on ühest küljes olemas Briti 1990. aastate rikkalik IDM-traditsioon, mis on aga segatud õhulise footwork'i ja drill'iga. Kuuleks vaid Briti räpis ka reaalselt nii huvitavaid taustasid...

Hailu Mergia & The Walias "Nefas New Zemedie"

Rõõm näha, et plaadifirma Awesome Tapes from Africa on taas väga aktiivselt uut materjali välja andma hakanud. Juuni alguses avaldatakse taas Etioopia jazzlegendi Hailu Mergia album "Tezeta", mis on viimased kolm kümnendit praktiliselt kättesaamatu olnud. Kõigile Mergia fännidele peaks see materjal aga rõõmu tegema: mõnusalt troopiline ja arhailine jazz, millest annab kinnitust juba avasingel "Nefas New Zemedie".

Overmono "Pieces of 8"

Briti produtsentide duo Overmono värskelt XL Records alt ilmunud singlit "Pieces of 8" kuulates võib esmapilgul jääda isegi mulje, et seal on jäänud korduma üks viiesekundiline klipp ning suuremat varieeruvust loos polegi. Selline staatilisus ja monotoonsus hakkab aga ajapikku tööle: viie minuti jooksul moodustuvad nendest kordustest mustrid, mis esialgu silma ei hakanudki. Meisterlik tantsumuusika, mis suudab funktsionaalsuse kõrval olla ka muusikaliselt põnev.

Brockhampton "Buzzcut (feat. Danny Brown)"

Võimalik, et Brockhampton on oma loomingu kvaliteedi liiga kõrgele lükanud, kuid nende värske singel "Buzzcut" on varasema kulla kõrval üsna suvaline. Küll aga on koos Danny Browniga avaldatud lugu piisavalt energiline, et kõlarid maksimumi keerata ja hullumeelselt mööda tuba ringi karata. Aga mida muud võikski oodata loost, kus saavad kokku hip-hopi kaks kõige sõgedamat tegijat?

The Weeknd "What You Need"

Viimasel ajal räägitakse ja kiidetakse ainult The Weekndi värsket loomingut, aga tema huvitavamad asjad jäid ikkagi karjääri algusaastatesse. Nüüd on õnneks voogedastusplatvormidele jõudnud ka tema esimene, 2011. aastal ilmunud mixtape "House of Balloons". Meeldejäävaid singelid on plaadil rohkelt, aga neist üks mitmekihilisemaid o "What You Need": erakordselt minimalistlik, veidi isegi alaprodutseeritud magamistoa-RnB.

Tuff Culture "For You"

Produtsent Tuff Culture on UK garage'i taaselustamisega (või oleks õigem öelda elus hoidmisega?) tegelenud juba kümmekond aastat, mille jooksul pole ta kunagi soovinud suhestuda otseselt praeguse ajaga. Ka tema värske EP "Elements 8" jätkab sama rida, eriti tähelepanuväärne on aga lugu "For You", mis järgib viimse kui detailini 2000. aastate alguse UKG kõla ja produktsiooni.

Heleza "Hingan sind"

Ratsionaalselt hinnates ei peaks Heleza looming mulle eriti peale minema: tugevalt esiplaanile tõstetud vokaal, mida toetab moodne, by-the-book pop-produktsioon. See on aga selgelt lihtsustus, sest Heleza suudab ühendada suitsuse RnB ja trap'i, mis on valatud üle veel kommertsliku raadiopopi kastmega. Tema debüütplaadi "6" tipphetk on aga singel "Hingan sind", mille elektrooniline biit on erakordselt nakkav.

Unperson "In Your Own Time"

Noor Briti produtsent Unperson katsetab huvitava tantsumuusika mudeliga, mida just väga tihti ei kohta: ta võtab aluseks reivikultuuri ja jungle'i, aga üritab nendele alustele ehitada ambienteseid helimaastikke. Muidugi, selles pole midagi ülemäära originaalset, aga singel "In Your Own Time" on sellele vaatamata imekaunis ja lummav IDM.

ZULI "Tany"

Egiptuse produtsendi ZULI looming on alati olnud hoogne reiviküte, värske lühialbum "All Caps" jätab aga eriti tunde, nagu oleks ta süstinud jungle'isse veel kümnekordse doosi steroide. EP avalugu "Tany" kihutab sellise hullumeelse kiirusega, et tahaks lausa näha, kuidas klubis inimesed selle järgi tantsivad. Meeletule tempole vaatamata on ZULI värske looming aga detailirohke ja täpne.

Princess Nokia "It's Not My Fault"

Viimastel aastatel on Princess Nokia katsetanud kõikvõimalikes žanrites – tema pop-punk album "A Girl Cried Red" tekitab praegugi hirmujudinaid –, kuid nüüd on ta õnneks jõudnud tagasi juurte juurde. "It's Not My Fault" on täpselt selline toores hip-hop, mille saatel publik ühtse lainene lava ees kargab, näpud taeva poole. Vaid kaheminutiline lugu saab läbi enne, kui midagi juhtuma jõuab hakata, aga ehk on see lihtsalt kinnitus, et varsti hakkab suuri asju juhtuma?

Floating Points, Pharoah Sanders & London Symphonic Orchestra "Movements 1"

Kolm kuud läks aega, aga ilmunud on esimene 2021. aasta album, millele julgen ilma igasuguse kahtluseta anda maksimumpunktid. Produtsent Floating Points ühendas jõud legendaarse saksofonisti Pharoah Sandersiga, võttis kampa ka Londoni sümfooniaorkestri ja sellest sündis täiesti lummav meistriteos. Valikusse panin sissejuhatava kuueminutilise loo "Movements 1", aga kuulake kogu albumit. Muusika, mis toob praegusesse kaosesse killukese lootust.

Pavel Milyakov & Bendik Giske "Untitled 1"

Mõnes mõttes on Moskva produtsendi Pavel Milyakovi ja Norra eksperimentaalse saksofonisti Bendik Giske ühine album nagu Floating Pointsi plaadi kurjem kaksikvend. Siingi kõlavad eepilised elektroonilised maastikud, kuhu peale on puistatud hektiliste fragmentidena saksofoniturtsatusi. Kui aga Pointsi ja Sandersi koostööst sünnib ilu, siis Giske ja Milyakov loovad postapokalüptilise põrgumaastikku, kus pole enam mitte midagi ilusat alles jäänud. Muusika ise on sellele vaatamata erakordselt lummav.

Serpentwithfeet "Heart Storm (feat. NAO)"

Brooklyni produtsendi Serpentwithfeeti värske album "Deacon" on otsekui tihedasse udusse eksinud RnB: tihedate basside ja paksude süntesaatoritega taustad voolavad lõputu lainena ning Serpentwithfeet heidab sinna laisalt riime peale. Kõige säravam hetk plaadil on aga "Heart Storm", kus justkui ajutise valgussähvatusena tuleb sisse Nao.

High Klassified "3 Words (feat. Kali)"

Kanada produtsent High Klassified andis plaadifirma Fool's Gold Records alt välja lühialbumi "Law Automata: Valid", millel kuuleb nii mahlakat hip-hopi kui ka sulnimat RnB'd. Kõige huvitavam lugu on aga "3 Words", mis meenutab isegi dvsn'i algusaegade loomingut: sensuaalne ja isegi seksuaalne RnB, mida tundub isegi imelik päevasel ajal kuulata, pigem nõuab see hämarat tuba ja hilist öötundi.

The Paradise "In Love With You (Alan Braxe Remix)"

Kui iganädalaselt jõuab uute lugude valikusse UK garage'i, siis Prantsuse tantsumuusikat näeb piinlikult harva. Õnneks saab sel nädalal viga parandatud: Alan Braxe avaldas töötluse enda 2003. aastal ilmunud loost "In Love With You". Kui originaal kõlab tänaseks ehk pisut tuhmilt, siis uus remix on uskumatult särav moodne tantsumuusika, mis võib vabalt ka praegu edetabelitesse murda.

Lost Girls "Carried By Invisible Bodies"

Kui Jenny Hvali projekti Lost Girls värske albumi nimilugu "Menneskekollektivet", mida jagasin selle valikus mõned nädalad tagasi, oli psühhedeelne 12-minutiline oopus, siis värskelt ilmunud albumil on ka kergemat ja päikselisemat kraami. lugu "Carried By Invisible Bodies" on hea minuga suvine house, mis samas loo teises pooles mutanteerub millekski palju imelikumaks.

Snips "Say It (feat. Pauline Taylor)"

Briti produtsendi Snips värske singel "Say It" koos vokalist Pauline Tayloriga on parimas mõtte hea tuju house, mis on naeruväärselt lihtne – nakkav kitarririff, pehme house-biit, meeldejääv vokaal-hook –, aga ühe hea house-hiti jaoks rohkem polegi vaja. Suurepärane sissejuhatus nädalavahetuseks, mil küll klubisse peole ei saa minna, aga võib ka lihtsalt kodus muusika valjemaks keerata.

For Those I Love "You Stayed / To Live"

Iiri artist ja produtsent For Those I Love meenutab paljuski legendaarset Briti muusikut The Streetsi: nende mõlema loomingu võtmeks on spoken-word tekstilaviin, mille taustale on pandud tuksuma UK tantsumuusika traditsioonidest läbi imbunud taust. For Those I Love on samas kõvasti melanhoolsem, omanimelisel debüütalbumil kisub ta hinge kuulaja ees lahti ning tekitab kohati isegi ebamugavust. Muusikaliselt on see aga üks põnevamaid ja mitmekülgsemaid elektroonikaprojekte viimasest ajast.

Kuula kõiki lugusid: