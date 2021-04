Nädala parimad lood | Jayda G, Prince, Roisin Murphy jt

Kudu Blue "Light On Me"

Briti ansambel Kudu Blue teeb minu arust midagi täiesti uut: nende kompositsioonid on tinglikult indie pop, kuid kõik nende saundid pärinevad tantsumuusikast: seal on pehmet raadio-house'i, UKG'd ja tumedaid dubstep'i basse. Värske singel "Light On Me" esitleb seda vastuolu imeliselt, sobides ühteaegu nii raadio päevasesse vööndisse kui ka hilistel tundidel ka ööklubisse.

Hugo Massien "Chasing Shadows"

Produtsent Hugo Massieni värske album "Metamorphosis" vastab igati oma nimele: plaat muudab sujuvalt oma nägu, liikudes future bass'ist üle võimsasse retroelektroonikasse. Lugu "Chasing Shadows" on aga kahtlemata üks kauamängiva tipphetki, siin on imekaunis vokaalsämpel ja sügavad bassid, mis meenutavad Machinedrum'i kuldaegu.

The Avalanches "Since I Left You (Prince Paul Remix)"

Üks on kindel: Prince Pauli värske töötluse The Avalanchesi hittloost "Since I Left You" jääb originaalile tugevalt alla, aga kas olekski võimalik midagi muud eeldada? Küll aga on peagi ilmuv remix-album hea võimalus ka uuele generatsioonile tutvustada üht nullindate olulisemat albumit. Aga ärge saage valesti aru, Prince Pauli versioonis ikkagi piisavalt hullu ürgfunk'i, et see väärib igati kuulamist.

Leon Vynehall "An Exhale"

Ninja Tune'i alt ilmuv Leon Vynehalli kauamängiv saab olema ilmselt üks selle aasta olulisemaid albumeid, sest iga singel on seni olnud veatu. Huvitaval kombel kasutab ta kõigis lugudes praktiliselt samu saunde, mistõttu mõjuvad need justkui ühe ja sama motiivi töötlused. Värske lugu "An Exhale" on kui lõppematu intro, aga seejuures parim intro, mida pikka aega kuulnud olen!

Tkay Maidza "Syrup"

Hip-hop, kus bassid on nii võimsad, et panevad isegi kõrvaklappide elemendid värisema. Tkay Maidza "Syrup" on peomuusika, mille saatel on hea töönädal lõpetatuks lugeda ja kodus kõlarid pisut liiga valjuks keerata. Coolness'i essents.

LSDXOXO "Sick Bitch"

Kui aga "Syrup" tundub veel liiga lahja kraam, siis XL Records alt ilmunud produtsendi LSDXOXO värske singel "Sick Bitch" on muusika, mida ma isiklikult kujutan ette kell kolm öösel Halli suurel saalis täisvõimsusel bängimas. Higine ja erootiline klubiplahvatus, mida on ausalt öeldes imelik päevavalges kuulata.

Chynna "burnout"

Tahaks teada, kuidas Philadelphia muusik Chynna oma muusikat teeb. Ta teeb moodsat R&B'd, kuid mingi erilise laiskusega. Värske singel "burnout" kõlab ka nii, nagu kõik vokaalid oleks laisalt voodis lesides sisse lauldud. Kuid see emotsioon töötab imeliselt: lugu võngub stiihiliselt ühe koha pealt ega jõuagi kuhugi välja, ent selles just võlu ongi.

Roisin Murphy "Assimilation"

Arvasite, et Roisin Murphy eelmisel aastal ilmunud album "Roisin Machine" oli juba tihe funk-jurakas? Te eksite, sest õige pea ilmuv remix-album kinnitab: kõigisse nendesse lugudesse saab süstida veel kümnekordse doosi jämedaid basse ja sügavat musta muusika energiat. "Simulationi" uusversioon "Assimilation" on niigi hea loo veelgi parem versioon.

Ripatti "speedmemories"

Soome produtsent Sasu Ripatti, kes on tuntud ka artistinimega Vladislav Delay, on jõudnud plaadifirma Planet Mu alla. Tema värske materjal on täiesti hullumeelne versioon footwork'ist: kui Jlin mängis footwork'i raamides arhailiste rütmiskeemidega, siis Ripatti lahustab igasuguse tantsulisuse ja teeb lihtsalt hullu autorielektroonikat. Tulemus on võimas, mida kinnitab ka esimene singel "speedmemories".

India Jordan "Only Said Enough"

Nakkavast Briti tantsumuusikast pole sel nädalal puudust. Ninja Tune andis välja ka produtsendi India Jordan värske singli "Only Said Enough", eriti hoogse reivibängeri, mis ei hellita kuulajat hetkekski. Biit vajutab gaasi põhja juba esimestel sekunditel ja paneb täiega hooga lõpuni välja.

Seven Davis Jr. "We Should Go Out"

Houstoni house'i legend Seven Davis Jr. avaldas oma legendaarse EP "One" uusversiooni, kuhu on jõudnud ka mitmed seniavaldamata lood. "We Should Go Out" on vaid kaheminutiline miniatuur, mis on samas eriti mõnus pehme vokaaliga laid-back diivanil lösutamise house.

Prince "Welcome 2 America"

Ilmselt ei lõppe Prince'i varasalvedest veel lähiajal materjal otsa. Värske singel "Welcome 2 America" on nii tummine funk-essents, mida peaks lausa veega lahjendama. Bass põksub nii rajult, et toob vägisi meelde funk metal bändi Primus. Aga see võrdlus pole mitte mõnitus, vaid näitab, kuivõrd lai on Prince'i ampluaa.

Tommy Cash "Siri (feat. BONES)"

Kuigi mulle on Tommy Cashi looming alati meeldinud, siis värske lühialbum "Moneysutra" on täis tema viimaste aastate parimat materjali. Singel "Siri" on eriti mõnus: loos on head hoogu, nakkavat vokaali ja sõnulseletamatut hullust. Võimalik, et Cash hakkab vaikselt oma Ida-Euroopa faasist välja kasvama ning uus EP on esimene märk uuest muusikalisest keelest...

Brockhampton "Old News (feat. Baird)"

Tegelikult olnud õige isegi märkida, et värske Tommy Cashi materjal meenutab Brockhamptoni algusaegade loomingud, see hip-hop boyband (just nii nad end ise liigitavad!) on pööranud aga hoopis uue lehekülje. Värske album "Roadrunner: New Light, New Machine" on sulnis tagasivaade 1990. aastate hip-hopile. Singel "Old News" koos Bairdiga on eriti ilus pärl, mis võiks vabalt murda ka kommertsraadiojaamade edetabelitesse.

Catz 'n Dogs "Modern Romance (Dusky Remix)"

Kui ennist sai mainitud, et The Avalanchesi "Since I Left You" töötlus jääb originaalile alla, siis sama kehtib ka Catz 'n Dogs "Modern Romance" remix'iga. Küll aga on Dusky nii hea produtsent, et iga teos, mis tema käe alt läbi käib, saab juurde mingi põneva uue nüansi, mistõttu on ka see uusversioon siiski piisavalt huvitav. Originaal on aga lihtsalt nii hea, et sellele ei saa miski vastu...

DAGR "Not That Deep (feat. Dizzy Fae)"

Produtsentide duo DAGR on minu jaoks täiesti võõras nimi, aga seda üllatavam on, kui hea on nende värske singel "Not That Deep". Loos kohtuvad R&B vokaalid ja hoogne retrosüntesaatoritest kantud elektroonika. Žanriliselt on seda isegi keeruline kuhugi liigitada, aga kas ongi vaja? Lihtsalt kuulake ja nautige.

Conducta "4-4-2 (feat. Keeya Keys)"

Kiwi Records ninamees Conducta on lisaks kõigele muule ka väga äge produtsent, värske singel "4-4-2" on aga üsna kummaline. Koos räppariga Keeya Keys valminud lugu lõpeb enne, kui päriselt kuhugi kohale jõuab, aga ehk ongi see omamoodi eksperiment, mida UKG biidiga teha annaks? Huvitav Briti hip-hopi katsetus igatahes.

Jayda G "All I Need"

Oi, DJ-Kicks sarja jõuavad viimasel ajal ainult minu suured lemmikud. Mais ilmub remix-album Jayda G'lt, kuhu kuulub ka värske singel "All I Need". Siin on olemas kõik elemendid, mis Jayda G loomingut kirjeldavad: suvine retro-house võnge, mis on rikastatud heade vokaaliga ja topeltkoguse funk'iga. Ilus muusika päikselisteks päevadeks.

Tony Allen "Stumbling Down (feat. Sampa the Great)"

Vaatamata sellele, et legendaarne jazz-trummar Tony Allen suri möödunud aastal, võngub tema muusikaline pärand ikka edasi. Värske lugu "Stumbling Down" koos vokalistiga Sampa the Great on tume hip-hop pärl, mille puhul pole lõpuni võimalik aru saada, kas kogu muusika on tehtud naturaalpillidel või loodud elektrooniliselt.

Machine Woman "Going To Lidl With My Pfand Bottles Our Eyes Met in the Cheese Aisle (Heavy Breating Mix)"

Kas aasta kõige pikema loonime auhinna võib juba välja anda? Vene produtsent Machine Woman teeb värske singliga aga ikka seda, milles ta kõige tugevam on: pulseeriv techno, mis ei muutu samas igavalt funktsionaalseks, vaid mis muudab iga mõnekümne sekundi tagant ootamatult nägu. Mitmekülgne ja huvitav tantsumuusika par excellence.

Shy FX "I Got You (feat. Tyler Daley)"

Briti bassimuusika legendid ei väsi. Shy FX on viimastel aastatel nii palju uut muusikat välja andnud, et ma pole enam isegi kindel, kas olen jõudnud seda kõike isegi kuulata. Värske singel "I Got You" on aga lihtne trummi-bassi bänger: soulilik vokaal-hook ja võimsalt põrutavad trummid töötavad imehästi.

HAELOS "Noctis"

Huvitav, et Briti elektroonilise popi ansambel HAELOS, keda muidu on iseloomustanud just tugevad biidid, otsustas välja anda hoopis ambient-albumi "Somnum". Kõige tugevam on aga just EP avalugu "Noctis", mis on justkui sillerdav reis läbi kosmose: imeilusad süntesaatorihelid ekslevad ja otsivad oma kohta, nende kõrval ilmuvad vahepeal eikusagil ka abstraktsed vokaalkatkendid.

Miguel "So I Lie"

Võimalik, et teen praegu Miguelile liiga, aga mulle isiklikult tundub, et ta pole viimastel aastatel muusikaliselt oma keelt leidnud. Erinevad katsetused on mind pigem külmaks jätnud, värske EP "Art Dealer Chic 4" lõpulugu "So I Lie" on aga väga mõnus: siin on childishgambinolikku sulnist vokaali, mis kohtub omamoodi latiinoliku tantsurütmiga. Ka üks neist lugudest, mis paneb igatsema suve.

Trad.Attack! "Kuukene (NOEP Remix)"

Andres Kõpper andis NOEP'i nime alt välja remix-albumi "Folktonic", kus ta on töötlenud Eesti tuntumate folkartistide hittlugusid. Mitmed neist uusversioonidest kõlavad originaalitruult, kuid ansambli Trad.Attack! lugu "Kuukene" on saanud eriti raju tantsukastme. Kas need kaks vastandlikku poolust sobivad kokku? Üllataval kombel isegi väga hästi.

Breaka & Frazer Ray "The Loudest Woiioii Ever"

Kahe Briti moodsa bassimuusika tipptegija poolt veidi trummimüdistamist. Produtsendid Breaka ja Frazer Ray panid seljad kokku ja tegid mõnusate troopiliste trummidega breakbeat bängeri, mis on ühest küljest sirgjooneline ja lihtsakoeline, aga kui sul on head saundid ja toimiv biit, siis polegi rohkem vaja.

Nia Archives "Headz Gone West"

Möödunud aasta üks põnevaid uusi produtsente oli minu jaoks Nia Archives, kes on küll avaldanud küll vaid paar lugu, ent need kõik on olnud puhas kuld. Ta on ka žanriliselt väga mitmekülgne: kui eelmises loos "Don't Kid Urself" katsetas ta grime'i algusaegade saundidega, siis värske lugu "Headz Gone West" segab moodsa pop-produktsiooni vanakooli trummi-bassiga.

Riva Starr "Love Divine (feat. Phoebe Edwards)"

Itaalia produtsent Riva Starr on viimasel ajal eriti aktiivne olnud: talt ilmub nii uusi lugusid kui ka eriilmelisi töötlusi, naljalt ei möödu nädalat, kui midagi värsket välja ei tuleks. Sel nädalal ilmunud "Love Divine" on suurejooneline house, mis on mõeldud peo tipphetkel võimsast helisüsteemist paugutama. Taas üks nostalgiline meenutus pidudest, kus enamik meist pole juba üle aasta aja käinud...

Benny Sings "Rolled Up (feat. Mac DeMarco)"

Varsti jõuab kätte aeg, kui mätas on kuiv ja saab rahulikult muru peale pikali visata. Kujutage ette kõige ilusamat kevadpäeva: linnud laulavad, päike soojendab õrnalt nägu ja kuskile pole kiiret. Benny Singsi värske album "Music" tekitab just sellise tunde. Eriti hea on just koos Mac DeMarcoga valminud singel "Rolled Up", kuna mõlema artisti muusikaline keel on küllalt sarnane. Suvehingus muusika vormis.

SL "Versus (feat. M1llionz)"

Iganädalases parimate lugude valikus Briti tantsumuusikast puudust pole, aga head UK hip-hop'i ja grime'i satub üha vähem ette. Sel nädalal on õnneks üks väga korralik näide: 19-aastane Londoni produtsent SL kutsus kampa Birminghami tüübi M1llionz, taustaks tiksumas mõnusalt toores grime-instrumentaal. Õnneks ei muutu nende lõputu sõnalaviin kordagi liiga agressiivseks, vaid on saavutatud tasakaal tumeda atmosfääri ja nakkava biidi vahel.

Anunaku "Ninfea"

Vaatamata sellele, et Itaalia päritolu produtsent Anunaku elab praegu Londonis ja tema muusika põhiline mõjusfäär on UK bassimuusika, kõlab sealt alati läbi teatav troopilisus. Värske lühialbum "042" mängib varasemast rohkem techno-elementidega, kuid see pole monotoonne tume nätakas, vaid plastiline ja värvikirev peo-elektroonika.

