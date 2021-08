Jungle avaldas uue albumi "Loving In Stereo"

"Loving In Stereo" saabub kolm aastat pärast Jungle'i viimast albumit "For Ever". Võrreldes esimese kahe albumiga on bändi sõnul uuel albumil kuulda nende muusikalise kõlapildi laienemist.

"Ma tõesti tunnen, et need on kõige rohkem Jungle'i kõlaga lood, mis me kunagi teinud oleme," ütles bändi üks liikmeid J Lloyd. "See on täpselt see muusika, mida alati oleme teha tahtnud. Kui võrrelda seda esimese albumiga, mis tundub kuidagi introvertsem, siis uus album on täiesti uus tase," lisas bändi teine põhiliige Thomas McFarland.