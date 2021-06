Jungle avaldas järgmise singli peagi ilmuvalt albumilt

Briti bänd Jungle avaldas kolmapäeval uue singli "Talk About It" oma augustis ilmuvalt albumilt "Loving In Stereo".

"Talk About It" on teine singel, mille bänd oma kolmandalt peagi ilmuvalt albumilt on avaldanud.

""Talk About It" annab kuulajatele aimu energiast, mille uuele albumile oleme pannud," ütles bänd uut laulu kommenteerides. "Laulu bassi ja trummi baasi salvestasime juba varakult ning produtseerimise etapis proovisime asja mitte liialt üle töödelda."

Vaata ka uue loo muusikavideot: