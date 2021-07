Jungle avaldas uue singli "Romeo"

"Romeo" on kolmas singel, mille bänd oma augustis ilmuvalt kolmandalt stuudioalbumilt "Loving In Stereo" on avaldanud.

See on ühtlasi ka esimene koostöölugu, mis Jungle'i albumile jõuab. "Me pole kunagi ühtegi koostöölugu albumile pannud, aga Bas on olnud osa meie uue albumi tegemise protsessist, seega me tundsime, et tahame selle loo plaadile panna," ütles bändi liige Josh Lloyd-Watson.

Jungle'i kolmas album "Loving In Stereo" ilmub 13. augustil.