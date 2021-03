Jungle avaldas uue loo ja teatas uuest albumist

Briti bänd Jungle avaldas teisipäeval uue singli "Keep Moving" ja teatas, et augustikuus ilmub nende kolmas album "Loving In Stereo".

"Keep Moving" on bändi sõnul üks esimesi lugusid, mis uue albumi jaoks kirjutati. "Meil oli osake sellest laulust olemas ja me ei saanud seda enda peadest välja," rääkis bändi üks liikmeid J Lloyd NME-le.

Loost on olemas ka 25-minutiline versioon, milles Lloyd ja bändi teine põhiliige Thomas McFarland laulu erinevaid variatsioone katsetavad. Ka pikem versioon loost kavatsetakse mingil hetkel välja anda.

13. augustil ilmuv album "Loving In Stereo" on Jungle'i kolmas kauamängiv ja saabub kolm aastat pärast nende viimast albumit "For Ever". Võrreldes esimese kahe albumiga on bändi sõnul uuel albumil kuulda nende muusikalise kõlapildi laienemist.

"Ma tõesti tunnen, et need on kõige rohkem Jungle'i kõlaga lood, mis me kunagi teinud oleme," ütles Lloyd. "See on täpselt see muusika, mida alati oleme teha tahtnud. Kui võrrelda seda esimese albumiga, mis tundub kuidagi introvertsem, siis uus album on täiesti uus tase," lisas MacFarland.

2018. aasta albumit "For Ever" kirjeldab bänd kui keskpunktis olemist, tahtes liikuda edasi ja katsetada, kuid samas mitte kaotada debüütalbumiga saadud fänne. "Esimene album oli justkui mingi kavand ja teine album justkui proov teha midagi uut, mitte laskmata liialt lahti esimese albumi kõlast," selgitas Lloyd. "Ja nüüd see kolmas album realiseerib kõik, mida oleme kunagi tahtnud teha."

"Loving In Stereo" tegemisse kaasas bänd esimest korda ka külalisvokaliste. Loos "Goodbye My Love" kuuleb laulja Priya Ragu vokaale ning loos "Romeo" lõi kaasa USA räppar Bas. "Me oleme endalt küsinud, kas me ikka võime enda lugudesse teisi vokaale kaasata," rääkis McFarland. "Aga siis saime aru, et muidugi saame, me oleme muusikaprodutsendid!"