Briti bänd Jungle esineb tuleval aastal Haapsalus

Ansambli Jungle lõid Londonist pärit eluaegsed sõbrad Josh Lloyd-Watson ja Tom McFarland, alates 2020. aastast on bändi liige ka Lydia Kitto. Jungle'i omanimeline debüütalbum tõi neile ka Mercury auhinna nominatsiooni. Kokku on nad andnud välja neli albumit, mis on kogunud voogedastusplatvormidel üle miljardi kuulamise.

Lisaks mullu Noblessneri valukojas toimunud konsterdile astus Jungle 2018. aastal üles ka Rock Cafes. Haapsalu linnuses annab Jungle oma esimese välikontserdi Eestis.