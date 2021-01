Nädala parimad lood | Genka, Bicep, Ross from Friends jpt

Sel korral on nädala parimate lugude hulgas vähem head popmuusikat, see-eest leidus aga palju eriti ägedat elektroonikat.

Lukamon "Papud"

Pealtnäha täiesti lollakas ja totter trap, aga näidake inimest, kellel see kummitama ei jääks. Refrääni flow on täiesti super.

Genka & DEW8 "Penny (feat. Robin Juhkental)"

Ilmselt Genka värske albumi "Oleg" kõige ootamatum lugu. Nihkes poplugu, kus Robin Juhkentali huilgamine seisab pidevalt paroodia ja tõsiseltvõetavuse piiril.

Bicep "Sundial"

Viimasel ajal pole Bicep ühtki nõrka lugu avaldanud ning "Sundial" ei murra seda mustrit. Kust nad isegi leiavad mingisuguse obskuurse India filmi, mida sämpeldada?

Rochelle Jordan "Got Em"

Kahju, et Rochelle Jordan nii vähe pildis on. Seda suurem on aga rõõm, kui ta tuleb välja praktiliselt veatu singliga, kus UK garage kohtub veetleva RnB-ga.

Ross from Friends "Burner"

Produtsent Ross from Friends asutas uue plaadifirma Scarlet Tiger ja avaldas esimese väljalaskena oma vaikselt keriva singli "Burner". Loos on ka viimase aja parim drop, mis kogub mitu minutit jõudu ja lükkab siis mõnuga hoo sisse.

Danny L Harle "On A Mountain (feat. DJ Danny)"

PC Musicu artistid ei väsi üllatamast. Danny L Harle toob meile tulevikust kõige ilusamat eurodisco't, mida eales kuulnud olen. Täiesti hämmastav retrofutu bänger.

Virgil Abloh "Delicate Limbs (feat. serpentwithfeet) (Special Request Remix)"

Kui Special Request mingile loole oma lihvi annab, siis ei pea kunagi pettuma. Virgil Ablohi vaikne ballaad sai raju reiviglasuuri.

Tower Block Dreams "Wicked Ya No"

Ma ei mõista, kuidas plaadifirma Shall Not Fade suudab iganädalaselt 2-3 uut EP'd avaldada. Tower Block Dreams on nende üks uus artist, kes teeb mõnusalt nostalgilist bassimuusikat.

Future Islands "For Sure (Dan Deacon Remix)"

Kuigi Future Islandi looming on juba niigi eepline, siis Dan Deacon keeras sinna veel mitu lisapööret peale. Üheksaminutiline suurteos.

Cameo Blush "Clearcutter"

Noore Briti produtsendi Cameo Blushi EP "In Candence" on üks aasta alguse huvitavamaid väljalaskeid. Plaadi pärl on "Clearcutter", mis ühest küljest vaatab tagasi reiviklassikale, kuid mängib samas traditsioonidega julgelt ja omanäoliselt.

Jazmine Sullivan "Price Tags (feat. Anderson. Paak)"

Minu jaoks jooksis Jazmine Sullivani album "Heaux Tales" küll pigem mööda külgi maha, aga lugu "Price Tags" koos Anderson. Paakiga väärib igati tähelepanu. Mõnusalt pretensioonitu RnB.

Jimmy Edgar "Get Up (feat. Danny Brown)"

Tore näha, et glitch'i innovaator Jimmy Edgar on oma liistude juurde jäänud. Danny Browni veiderdav vokaal sobib imeliselt Edgari hullumeelsete basside peale.

