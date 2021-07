Galerii. Genka x DEW8, KiROT ja Väike PD esitlesid Uues Laines albumeid

Plaadifirma Legendaarne Records alt on viimase poole aasta jooksul ilmunud kolm albumit, mis piirangute tõttu olid jäänud esitlemata. Laupäeval sai see viga parandatud ning kultuuriklubi Uus Laine lavale astusid üheskoos Genka & DEW8, Kirot ja Väike PD.

Räppar Kirot andis koostöös plaadifirmaga Legendaarne Records välja debüütalbumi "Südameta, kaptenisillalt". "Need lood räägivad sellest, kuidas eluvõõrast poisist on saanud Kirot ja milliseks on tema mentaliteet ning maailmavaade kujunenud," selgitas räppar.

Tänavu ilmus plaadifirma alt aga Genka ja DEW8 (hääldus: Djuui) ühisalbum "Oleg". "See album on hetkel Eesti hiphopile väga oluline, kuna oma tempo ja sõnumiga tasakaalustab ta seda veidi kreenis skeenet," sõnas Genka.

Ka DEW8 üks peamisi ajendeid oli liigutada kohalikku skeenet edasi, et nähtaks biite ning räppi ja hiphopi teise nurga alt. "Kõik on liiga samamoodi ja igav muidu. Siin plaadil pole ühtegi trap-biiti, aga on laule lõksus olemisest, mis ongi tegelikult trap-muusika essents – elu hammasrattad ehk lõks."

DEW8 eestvedamisel jõudis kuulajateni ka Väikse PD esikalbum "Matusebüroo". "Legendaarne Records on alati otsinud omapäraseid artiste ja Väike PD seda kindlasti on," ütles Genka.

"Kui kokku saavad Soundcloudi-räpp ja nii omapärase helikäekirjaga produtsent nagu DEW8, siis võib arvata, et tulem on igatpidi crazy. Ja seda see album ka on – pole piire, pole reegleid, pole kindlat vormi. See on omamoodi ja originaalne ning lõbus materjal."