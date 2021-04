Väike PD avaldas esikalbumi "Matusebüroo"

"Legendaarne Records on alati otsinud omapäraseid artiste ja Väike PD seda kindlasti on," ütleb Genka. "Kui kokku saavad Soundcloudi räpp ja nii omapärase helikäekirjaga produtsent nagu DEW8, siis võib arvata, et tulem on igatpidi crazy. Ja seda see album ka on – pole piire, pole reegleid, pole kindlat vormi. See on omamoodi ja originaalne ning lõbus materjal."

Kauamängiva kutsus ellu just DEW8, kes on nii kogu muusika ja albumi terviku produtsent kui ka videote ja muu visuaalse materjali autor. "Kokku 40 minutit muusikat, mille vahele on poogitud adultswim'ilikku audioteatrit. See on põnev teekond läbi kumera peegli popkultuuri," seletab ta ja lisab, et teemasid, mida Väike PD oma tekstides puudutab, on palju erinevaid.

"On teada, et meie kallid kaasmaalased pole olnud koroona osas väga hoolsad ja meie nakatumiste kogus on muutunud kriitiliseks – seega kirjeldas ta oma loos "Tõbi" hästi selle essentsi läbi tugeva huumori," arvab DEW8. Ühtlasi on tegemist ka ainsa biidiga plaadil, mille autoriks noor räppar isiklikult.

Plaadi ühe kuumema loona toob DEW8 välja "B2KKAR II", kus koos tema endaga on kaasas veel Gameboy Tetris, Direktor Madafaka ja Genka. Neljapäeval koos albumiga ilmunud videosingel "MAJA" on samuti artisti sõnul "puhas soolo tulistamine".

Lisaks eelnevalt nimetatutele löövad albumil kaasa ka RED, Stiff Tight MC ja Henri Pilt (Jumala kehastuses). Skittides või lühikestes jutlustes teevad kaasa Päts aka K, Isand Lilla, Indrek Mällo ja teised. Kokku aitas miksida ja masterdada Martin Kikas (Ö Stuudio).

"Soovin tänada kõiki kaasosalisi, kes aitasid luua meil nii videoid kui ka olid kõigest taustavokaalide juures olemas – olles osa kogu komplektist on iga tükike oluline," lausub DEW8.