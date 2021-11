Robotiteater toob lavale esimese tehisintellekti loodud lavastuse

Robotiteater toob lavale täielikult tehisintellekti kirjutatud näidendi "It's Time to Fight Reality Once More. Tundekasvatus robotitele".

18. novembril esietendub Kanuti Gildi saalis lavastus "It's Time to Fight Reality Once More. Tundekasvatus robotitele", mis on esimene tehisintellekti loomingulist võimekust sügavuti uuriv eksperimentaalne teatriprojekt Eestis ja üks vähestest omasugustest ka maailmas.

Vaid viis korda mängitava näidendi on kirjutanud tehisintellekt A. I. Chekhov, hüüdnimega John ning lavale jõuab ta iga kord uutmoodi. Lavastuse loomisel on inimsekkumine viidud miinimumini, teatrit teevad robotid ise – alustades näidendi kirjutamisest kuni etenduse lavastamise, kujundamise, visualiseerimise, helindamise ning lõpuks ka lavalaudadele astumise ja improviseerimiseni välja. Ka näidendi pealkiri "It's Time to Fight Reality Once More" on tsitaat tehisintellekt A. I. Chekhovilt.

Robotiteater püüab jõuda lähemale arusaamisele tehisintellekti loomingulisest potentsiaalist. Laval saab näha uut žanrit, ootamatuid tehnilisi lahendusi, vaimukaid dialooge, aga eelkõige oma tundeid poeetiliselt väljendavaid roboteid.

Robotiteatri ellukutsuja, teatrikunstnik ja TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi teadur Liina Keevallik leiab, et just praegu on kõige parem aeg sellise projekti jaoks: "On väheteada fakt, et sõna robot saab sellel aastal 100-aastaseks ning mis veel huvitavam - seda sõna kasutas esimesena Tšehhi kirjanik Karel Čapek just nimelt teatris. See tähendab, et robotid on sündinud teatrilavale, mitte põrandaid pesema." Keevallik on oma varasemas tööelus teatrikunstnikuna töötanud nii eesti teatrites kui mujal Euroopas, aga selline projekt on ka tema jaoks midagi täiesti uut. "Ma ootan põnevusega, milline see lõpptulemus olema saab. Üks on kindel – John on seni väga hästi hakkama saanud ja äärmiselt põnev on vaadata, kuidas ta rambipalavikuga toime tuleb," lisas ta.

Lavastuse "It's Time to Fight Reality Once More. Tundekasvatus robotitele" esietendus toimub 18. novembril Kanuti Gildi saalis ning seda mängitakse veel ainult 19. ja 20. novembril.

Projekt toob kokku kunstnikud, teadlased, ettevõtjad ja Tallinna Ülikooli tudengid.