Tõukejõud: Martiina Putnik

Kuidas sai sinust mänedžer?

Olin tegelenud mõned aastad Tallinn Music Weeki välisdelegaatide ja konverentsiga ning lisaks juhtinud Music Estonias välisprojekte. Töö viis mind paljudele Euroopa muusikafestivalidele ja -konverentsidele ning sain nii tuttavaks mitmete inimestega muusikatööstuse kõikvõimalikest osadest. Mänedžeri roll tundus mulle ebamugav, kuid samal ajal intrigeeriv. Kui otsustasin oma ettevõtmisega algust teha, pöördus minu poole artist, kellega koostöö tegemine tundus minu jaoks väga põnev ja kelle loomingut ma väga austan, ning minust saigi tema mänedžer.

Mis on sinu peamised tööülesanded?

Mänedžeri ülesanded sõltuvad paljuski sellest, milline tiim ja koostööpartnerid artisti ümbritsevad. Mida vähem on asjaosalisi, seda rohkem rolle tuleb mänedžeril täita. Paratamatult on palju asjaajamist: e-kirjadele ja päringutele vastamine, projektide ja tegevuste planeerimine, eelarvete koostamine ja arveldamine, suhtlemine-suhtlemine-suhtlemine ning võimaluste otsimine/loomine. Samas ei tohiks kaotada igapäevamäsus suurt pilti ja strateegiat. Mahukamad tegevused, milles sisaldub ka kõik eelnev, on muusika väljaandmine ja tuuride korraldamine ning sealjuures kommunikatsioonitegevuste ja muude partnerluste koordineerimine.

Kuidas sa valid artiste, kelle enda hoole alla võtad?

Nii nagu igas heas suhtes, valime me ikkagi teineteist. Kui rääkida sellest, mida võiks silmas pidada, siis mänedžer peab kindlasti artisti piiritult uskuma. Selles maailmas on väga palju äraütlemisi, kriitikat ja kõikvõimalikku tagasisidet, mis on loomulik, aga mänedžeri usk ja töö peab olema selles vankumatu. Väga tähtsad on inimlik klapp ja mõistmine. On hea, kui mänedžer suudab ise adekvaatselt hinnata ja analüüsida, kas ja kuidas üks või teine ettepanek, idee võiks artistile sobida. See aitab ka prioriseerida.

Mis õpetussõnad annaksid inimesele, kes alles alustab oma tööd mänedžerina?

Ole inimeste inimene. Käi üritustel, loo kontakte ja katsu näha võimalusi. Ära tegele kramplikult müügitööga. Ja ära tööta hullumiseni – sellel tööl ei ole otsa ega äärt, tuleb austada end ja teisi ning leida tasakaal. Selleks et teiste eest seista ja neid esindada, peab endal kindel pind jalge all olema.