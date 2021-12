Konkurss Vene Teatri direktori kohale kukkus läbi

Vene Teatri juhatuse esimees Jaak Allik ütles ERR-ile, et viie konkursil osalenud kandidaadi hulgas ei olnud nii tugevat juhti kui Margus Allikmaa. "Põhjused olid erinevad, kuid leidsime, et hetkel ei sobi meile ükski kandidaat," selgitas ta ja lisas, et nüüd hakkavad nõukogu liikmed ise sobivaid kandidaate otsima.

Järgmine Vene Teatri nõukogu koosolek toimub 10. jaanuaril, kus arutatakse võimalikke kandidaate.

Senine Vene Teatri juht Margus Allikmaa alustab 1. veebruarist 2022 tööd Kultuurkapitali juhina. Vene Teatris asus ta tööle 2018. aasta veebruaris, enne Allikmaad juhtis Vene Teatrit Tõnu Lensment.