Vanemuises esietendub draamalavastus "Kõik minu emast"

Kuigi lavastus põhineb filmistsenaariumil, ütles Mäeots, et näidendit lavastades on ta mõtted filmist kõrvale jätnud. "Keskendun vaid loole ja nendele näitlejatele, kes mu trupis on, sest kõik algab näitlejaisiksustest ja sellest, millised on neile omased väljendusvahendid. Sellest sõltub, kuidas see lugu neist välja kasvab," rääkis Mäeots.

Lavastaja sõnul on Almodovari filmi põhjal tehtud näidend struktuuri poolest isegi huvitavam kui film ise: "Lugu on väga hästi lahti kirjutatud ja peenelt struktureeritud. Mõni tekst tekitab kohe justkui adrenaliinivoo ja energia – selle näidendiga esmakohtumisel just nii juhtus."

Lavalugu hakkab hargnema hetkest, kui Manuela 17-aastane poeg Esteban hukkub ema silmade all. Ema leiab poja märkmikust tema viimase sissekande, Estebani pihtimuse, kuidas teadmatus oma isast tekitas temas tühjuse ja ebatäiuslikkuse tunde. Leinas naine siirdub tagasi Barcelonasse, et leida üles oma noorusarmastus ning sõlmida mineviku ja olevikuga rahu.

"See on retk ootamatusi täis maailma, kus kohtuvad näitlejad, nunnad, prostituudid ja transsoolised – teineteisest väga erinevad naised, kellel on oma lugu ja saatus, kes ühelt poolt on erinevad, aga teisalt tunnevad ühtemoodi armastust, valu ja lootust," rääkis lavastaja Ain Mäeots.

Laval astuvad üles näitlejad Maria Annus, Saara Nüganen, Piret Laurimaa, Ragne Pekarev, Marika Barabanštšikova, Lena Barbara Luhse, Kaia Skoblov, Robert Annus, Reimo Sagor ja Karl Kristjan Puusepp.

"Kõik minu emast" on tõlkinud Martin Algus. Lavastajat toetavad kunstnik Iir Hermeliin, videokunstnik Martin Salundi, valguskunstnik Rene Liivamägi ja muusikaline kujundaja Ele Sonn.

Almodovari film "Kõik minu emast" võitis 1999. aastal auhindu peaaegu kõigil maailma nimekamatel filmifestivalidel: parima lavastaja preemia Cannes'is, mitmed Hispaania filmiauhinnad, Golden Globe'i auhinnad, BAFTA auhinnad ning ka võõrkeelse filmi Oscari.

"Kõik minu emast" esietendub Vanemuise väikeses majas 29. jaanuaril.