Galerii. Vanemuises alustati komöödia "Tõrksa taltsutus" proovidega

Näidendi lugu räägib noormehest Petruchio, kes taltsutab tõrksa naisterahva. Lavastaja Priit Strandbergi sõnul on see üks vaimukas lugu, mis täidab aga suuremat eesmärki.

"Näidendi eesmärk ei ole teha vaid nalja. Komöödia tähistab selles lavastuses loo rääkimise stiili, paralleelselt tegeleme aga mitmete teemadega, mis on päevakajalised ka tänases ühiskonnas," rääkis Strandberg, lisades, et lavastaja ja näitlejana pakub selline kombinatsioon talle suurt huvi.

"Tõrksa taltsutuse" üks olulisi teemasid on võim ja sellega kaasnev vastutus. "Me elame ajastul, kus kuningad mängivad rahvaga, et saada nende hääli või öeldakse otseetris midagi lubamatut, et olla populaarne. Manipulatsioon on kaval. Kui kaugele võib aga minna, et oma tahtmist saada ja kui eesmärgi saavutamisel muutub inimene ise narriks, siis kas see õigustab ennast?" arutles lavastaja teemade üle, mille saab ajastu komöödiast tänapäeva üle tõsta.

"Tõrksa taltsutuse" toovad lavale näitlejad Maria Annus, Maarja Johanna Mägi, Veiko Porkanen, Oskar Seeman, Ken Rüütel, Andres Mähar, Hannes Kaljujärv, Karol Kuntsel, Priit Strandberg, Markus Habakukk Kuressaare teatrist ning külalistena Kristjan Üksküla ja Janek Joost. Lavastuses teevad kaasa ka Jakobi Mäe teatristuudio noored.

Lavateksti on tõlkinud Georg Meri. Muusikalise kujunduse eest hoolitseb lavastaja Priit Strandberg. Lavastuse stsenograaf on Maarja Meeru, kostüümikunstnik Gerly Tinn, liikumisjuht Marika Aidla, muusikajuht Ele Sonn ja valguskunstnik Margus Vaigur (Endla teater).

Priit Strandbergi lavastajatöö jõuab Vanemuise teatri suures majas publiku ette 23. aprillil, mida peetakse Shakespeare'i sünni- kui ka surma-aastapäevaks.