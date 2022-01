Vanemuise teater toob üheks õhtuks lavale Moliere'i kriitilise lühinäidendi

""Naiste kooli" kriitika" on lühinäidend, mille Moliere kirjutas pärast tormilist ja äärmustesse kalduvat vastukaja oma uuele näidendile ja lavastusele "Naiste kool".

"Arvamused sellest lavastusest läksid väga lahku – paljude meelest oli näidend uus, vaimukas, terav ja geniaalne, ent palju jagus ka kadetsejaid või lihtsalt teisitiarvajaid, kes leidsid selle näidendi moraalitu ning kehva olevat," rääkis "Naiste kooli" lavastaja Priit Strandberg.

"Kuna Päikesekuninga ajastu armastas kunsti, oli teater seltskondades tuline teema. Sellele kõigele otsustas Moliere vastata vormis, mida ta kõige paremini valdas – näidendiga. Nii sündis ""Naiste kooli" kriitika", kus "Naiste kooli" pooldajad ja vastased vaidlevad selle sündsuse ja headuse üle," lisas Strandberg.

Lavastaja usub, et nii suuri autoreid, kes on mõjutanud mitte ainult maailmakirjandust, vaid ka üleilmset teatrikultuuri, on hea tunda. "Ma ei tea, et keegi oleks kirjutanud pärast oma teosele ilmunud kriitikat veel tagasisidest lähtuvalt uue näidendi."

Soov ""Naiste kooli" kriitika" lavastusega siduda oli trupil juba "Naiste kooli" lavastusprotsessi käigus. "On ju kurioosum, et selline lühinäidend üldse eksisteerib. Kuna Moliere´i 400. sünniaastapäeva tähistav aastanumber ei olnud enam kaugel, sündiski idee, et kui "Naiste koolile" publikuarmastust jagub, tähistame näidendi autori ümmargust sünniaastapäeva, tuues "Naiste kooli" publiku ette ka ""Naiste kooli" kriitika", rääkis Strandberg.

Nii on 15. jaanuari "Naiste kooli" etenduse publikul võimalus saada etenduse järgselt osa sündmusest, mis kujuneb ilmselt tavapärase repertuaariteatriga harjunule küllaltki eksperimentaalseks.

"See saab olema üks väga vaimukas ""Naiste kooli" kriitika" lavastatud lugemine, kus osalevad lisaks trupile ka mitmed teised vanemuislased," ütles lavastaja, uskudes, et publik lahkub pärast seda sündmust Sadamateatrist veelgi parema tujuga.

Vanemuise teater palub publikul arvestada, et ""Naiste kooli" kriitika" lisab teatriõhtule umbes pool tundi.