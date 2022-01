Karlova teatris esietendub sarkastiline komöödia "Tädi"

"Tädi" on kaasaegse kanada näitekirjaniku Morris Panychi (1952) tragikomöödia kahest inimesest, kellel tuleb eneselegi ootamatult teineteise elus määratult olulist rolli mängida.

Panychit köidab pigem inimeste igapäevane toimetulek elu väikeste veidrustega kui suuremad sotsiaalsed või poliitilised probleemid. Autor ise on öelnud, et tema jaoks on oluline inimeste vaheline suhtlus ja asjad, mis ei muutu kunagi – hirm, viha, armastus, surm, kahtlus. Tema näidendeid iseloomustavad eksistentsiaalsed teemad ning "absurditeatri" stiil ja tundlikkus. Enamasti on need mustad komöödiad, mis kõiguvad lootuse ja meeleheite piiril.

Lavastuses mängivad Lauri Kink ja Eesti teatri grand old lady Marje Metsur.

Näidendi on Karlova teatri lavale seadnud lavastaja Peep Maasik, lavastuse kujunduse autor on Karmo Mende ja originaalmuusika on loonud Martin Aulis.

Esietendus 21. jaanuaril 2022 kell 19 Karlova teatris (Tähe 66, Tartu).