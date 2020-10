Karlova teater toob esimesena Eesti lavale "Baskerville'ide koera"

Lavastaja Peep Maasik ütles, et otsus teha just "Baskerville'ide koera" tuli kiiresti.

"Mind puudutas hästi tugevalt Watson ja teatav ebaõiglus, kuidas Sherlock temaga käitub," rääkis Maasik "Aktuaalsele kaamerale". "Teine teema on tema hirm, mis meid elus tegutsema paneb.

"Olgu see surmahirm, hirm putukate vastu, mida iganes. Need tundusid minu jaoks kaks põnevat telge, mille peale lavastus üles ehitada," märkis ta.

Maasik lisas, et ta armastab väga ka seda konkreetset Briti ajastut, selle lavale toomist ning kergete nihestuste tekitamist. "See on lust."

Doktor Watsoni rolli kutsutud Veiko Täär ei osanud algul ette kujutada, kuidas seda paljudele nii tuntud lugu väikeses teatrimajas teha.

"Võiks arvata, et väga paljud vaatajad, kes siia tulevad, juba teavad seda, kes on paha ja kes on hea. Aga see, mida me välja pakume, on kõigile põnev vaatamine sellest hoolimata ja igas mõttes, nii süžeelises kui ka mängulises mõttes."

Teistes osades astuvad üles Andres Dvinjaninov, Ott Kartau, Lauri Kink, Silver Kaljula Ja Elena Koit. Lavastuse on kujundanud Karmo Mende, helilooja on Ardo Ran Varres.